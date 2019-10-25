"دينا" تحرر محضرا: عشيقة زوجي تهددني بصوري بعد سرقة موبايلي

الخيانة الزوجية هي أصعب شيء قد يواجهه الرجل أو المراة، حيث أصبحنا نرى العديد من القضايا التي تتعلق بقصص الخيانة الزوجية.

تقول "دينا" في حديثها لـ"الوطن"، إنها اكتشفت خيانة زوجها مع مدربة أطفالهم وعلمت أنها كانت تدخل منزلها في عدم تواجدها، ولم تكتفِ بهذا بل كانت تقوم بسرقة أغراضها: "أنا اتصدمت أما عرفت بعلاقتهم وعرفت أنها بتدخل بيتي وبينهم علاقة غير شرعية، والمشكلة إنها سيدة متزوجة وعندها بيتها، واكتشفت إنها بتسرق إكسسوارات الفضة بتاعتي وتلبسها بكل جرأة، دا غير إنها سرقت من غرفة نومي موبايل قديم بتاعي".

تتابع الزوجة حديثها أنها علمت بسرقتها للموبايل القديم الخاص بها عندما توجهت إلى المدربة "عشيقة زوجها" وهددتها بفضح أمرها أمام زوجها، إلا أن أنها فوجئت برد فعلها وأنها تهددها وانقلب الأمر: "بدل ما أنا اللي في موقف قوة وبهددها إنها تبعد عن زوجي عشان أحافظ على بيتي، لقيتها هي اللي بتهددني بالموبايل اللي سرقته من أوضة نومي وعليه كل صوري الخاصة، وقالت لي لو فكرتي حتى مجرد تفكير إنك تأذيني هفضحك وأنشر صورك على مواقع التواصل كلها وأقعدك في البيت".

وأضافت دينا أنها لم تكتفِ بهذا بل بدأت تساومها على الصور الخاصة الموجودة على الموبايل وطلبت منها مبلغا ماليا كبيرا مقابل إعادته إليها، لذلك قامت الزوجة بتحرير محضر ابتزاز لها، وأرفقت معه المحادثات والمكالمات بينهم التي تهددها فيها.