طريقة عمل التبولة

تعتبر سلطة التبولة من السلطات الشعبيّة المشهورة في بلاد الشام، خاصّةً في لبنان، لكنها مؤخرًا أصبحت منتشرة بشكل كبير في المطبخ المصري.

لذلك يقدم لكِ موقع "هُن" طريقة عمل سلطة التبولة، بطريقة بسيطة، سهلة، وسريعة.

مقادير التبولة

ثلاثة أكواب بقدونس مفروم.

أربع حبات طماطم مفرومة مربّعات.

حبة بصل مفروم.

نصف كوب من النعناع المفروم.

ربع كوب برغل.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب عصير ليمون.

Advertisements

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير التبولة

يُغسل البقدونس والنعناع جيّداً، ثمّ يفرمان.

تُغسل الطماطم وتفرمُ إلى مكعّبات ثمّ يفرم البصل فرماً ناعماً.

يوضع البقدونس، والنعناع، والطماطم والبصل في وعاءٍ كبير. يضافُ البرغل ثمّ تخلطُ المكوّنات جيّداً.

يضافُ الزيت، وعصير الليمون الحامض، والملح وتخلطُ المكوّنات.

توضَع في طبق التقديم.