لمحبي التجديد.. طريقة عمل بيتزا التوست

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري بيتزا التوست على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 6 قطع توست (طري) 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم ثمرة فلفل 3 ملاعق كبيرة زيتون ملعقة كبيرة ريحان(مطحون) جبن موزاريلا حسب الرغبة (مبشور) Advertisements طريقة التحضير: قطعي الفلفل، الطماطم والزيتون إلى قطع متوسطة الحجم ثم اتركيها جانباً. إدهني كلّ قطعة توست بالقليل من صلصة الطماطم. انثري الريحان على وجه الصلصة ثم وزّعي الفلفل، الطماطم والزيتون. وزّعي جبن الموزاريلا على وجه التوست حتى يغطي المكونات. صُفي التوست في صينية فرن ثم أدخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درج مئوية. اتركي الصينية في الفرن حتى ينضج التوست ويتحمّر وجهه. أخرجي الصينية من الفرن ثم صُفي التوست في طبق وقدميه.

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