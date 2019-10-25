- 1/2
- 2/2
مع بداية فصل الشتاء قد تحتاج الأمهات لوجبة أو مشروب صحي تزيد من دفئ أطفالهن، وتقدم "هُن" طريقة عمل البليلة للرضع.
مقادير البليلة للرضع
قمح
ماء
نصف برتقالة
طريقة التحضير البليلة للرضع
يغسل القمح جيدًا
يوضع القمح على النار حتى يستوي تمامًا ثم يضرب في الخلاط مع عصير البرتقال وتقدم دافئة للطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البليلة للرضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.