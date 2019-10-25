مع بداية فصل الشتاء قد تحتاج الأمهات لوجبة أو مشروب صحي تزيد من دفئ أطفالهن، وتقدم "هُن" طريقة عمل البليلة للرضع. مقادير البليلة للرضع قمح ماء Advertisements نصف برتقالة طريقة التحضير البليلة للرضع يغسل القمح جيدًا يوضع القمح على النار حتى يستوي تمامًا ثم يضرب في الخلاط مع عصير البرتقال وتقدم دافئة للطفل.

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