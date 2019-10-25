هناك ما هو أكثر من تتبع نمو طفلك من تسجيل الطول والوزن، حيث إن هناك عددا من معالم الطفولة الأخرى التي يجب الانتباه إليها، حيث يمكن البحث عن علامات على المهارات الحركية واللغوية الناشئة في الأشهر الأولى من حياة طفلك.

ويستعرض التقرير التالي التطورات الحركية للطفل في شهوره الأولى، بحسب موقع "ويب مد".

اكتشاف تأخير نمو

إذاً كيف يمكنك معرفة الفرق بين الطفل الذي يأخذ وقته أو شخص يعاني من تأخر حقيقي في النمو؟

التأخر في النمو يحدث عندما لا يصل الطفل إلى علامة بارزة في النطاق الطبيعي. على الرغم من أن الأطفال يتطورون وفقًا لسرعتهم الخاصة، إلا أنه "يجب على كل طفل القيام بمهام معينة في عمر معين".

تنقسم هذه المهام إلى خمس فئات رئيسية:

المهارات الحركية الإجمالية، مثل الزحف والمشي.

المهارات الحركية الدقيقة، مثل التلوين.

المهارات اللغوية، بما في ذلك الكلام والفهم.

مهارات التفكير.

التفاعل الاجتماعي.

الجدول الزمني للتطورات الحركية للطفل في مراحل الطفولة المبكرة

شهرين

يبتسم لصوتك ويتبعك بعينيه وأنت تتحرك في جميع أنحاء الغرفة.

3 أشهر

يرفع الرأس والصدر عند الاستلقاء على المعدة.

يفهم الأشياء.

يبتسم لأشخاص آخرين.

4 أشهر

يثرثر ويضحك ويحاول تقليد الأصوات.

Advertisements

6 أشهر

يلف من الظهر إلى المعدة ومن المعدة إلى الخلف.

ينقل الأشياء من يد إلى أخرى.

7 أشهر

يستجيب لاسمه الخاص.

يلتقط الأشياء الخفية جزئيا.

9 أشهر

يجلس دون دعم.

يزحف.

يقول "ماما" و"دادا".

12 شهر

يمشي مع أو بدون دعم.

يقول كلمة واحدة على الأقل.

يتمتع بتقليد الناس.

18 شهراً

يمشي بشكل مستقل.

يتناول المشروبات من فنجان.

يقول على الأقل 15 كلمة.

يشير إلى أجزاء الجسم.

2 سنوات

يدور ويقفز.

يتحدث في جمل كلمتين.

يتبع تعليمات بسيطة.

يبدأ اللعب الاعتقاد