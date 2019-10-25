الوزن المثالي للطفل في كل مرحلة

يجب الحفاظ على التغذية السليمة للطفل حتى ينمو نموًا سليمًا، وخلال مرحلة الطفولة، يمر الطفل بالعديد من التغيرات في النمو والوزن، حيث أن كل مرحلة عمرية لها وزنها المثالي، وهذا بحسب موقع "DailyMedical" الطبي:

مرحلة الولادة

عند الولادة، يجب أن يكون وزن الطفل ما بين 2.5 - 4.5 كجم، وذلك من عمر الشهر وحتى الخمسة أشهر، ويظل يزداد وزن الطفل حتى يصل إلى 7 كجم.

من خمسة إلى عشرة أشهر

يجب في هذه المرحلة أن يزداد وزن الطفل حتّى يصل إلى 9 كجم.

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في عمر السنة

عندما يبلغ الطفل عام كامل، يجب أن يتراوح وزنه ما بين 10 – 12 كجم.

من عمر سنة وحتى السنتين

من عمر السنة وحتى عمر السنتين، يتراوح وزن الطفل ما بين 12.5 – 14.5 كجم.

من عمر سنتين حتى أربع سنوات

في هذه الفترة لا بد أن يتراوح وزن الطفل ما بين 14 و20 كجم.

في عمر الخمس سنوات

عندما يبلغ الطفل 5 سنوات، يصبح الوزن المثالي للطفل حوالي 23 كجم.