عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل شيخ المحشي، خلال برنامجه "الشيف" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الأوروبية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل شيخ المحشي باذنجان ثوم فلفل حار بصل طماطم دجاج مفروم كزبرة خضراء شبت زعتر Advertisements صلصة طماطم بهارات ملح زيت زيتون طريقة عمل شيخ المحشي افرمي البصل مع الثوم والفلفل الحار وكزبرة خضراء وشبت وزعتر وبهارات وملح وفلفل. ضيفي الدجاج المفروم واستمري في الفرم حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة. قطعي الباذنجان شرائح رفيعة واقليه في زيت غزير ساخن. شكلي الكفتة أصابع ورصيها في صينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن ساخن افرمي البصل والثوم وضعيهم في طاسة بها زيت على النار مع صلصة طماطم وقرنين فلفل حار، وطماطم مفرومة وبهارات وملح وفلفل لفي الكفتة بشرائح الباذنجان المقلي ثم رصيه في صينية وصبي عليه الصلصة ثم ادخليه فرن ساخن وقدميه.

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