أهم الفحوصات التي يخضع لها الرضيع بعد الولادة

يخضع الأطفال فور الولادة، للعديد من الفحوصات والاختبارات للتأكد من سلامة الطفل والاطمئنان على صحته، ومن ضمن الفحوصات التي يخضع لها الرضيع وفقًا لموقع "baby center":

قياس أبغار

تسجله ممرضة التوليد خلال دقيقة واحدة من ولادة طفلك، ثم مرة أخرى بعد خمس دقائق.

تستطيع ممرضة التوليد إجراء هذا الاختبار بمراقبة لون طفلك، وتنفسه، وسلوكه، ونشاطه، ووضعياته، وستوضح لها هذه المراقبة ما إذا كان طفلك يعاني من أي مشاكل عاجلة تحتاج إلى تدخل طبي.

الرأس

ستنظر الطبيبة أو ممرضة التوليد إلى شكل رأس طفلك، ويعتبر الرأس المعصور أو المضغوط سمة شائعة جداً لدى المواليد الجدد.

يحدث ذلك بسبب تعرض رأس طفلك للضغط في رحلته عبر قناة الولادة وقد يتغير شكله، ويجب أن يعود إلى وضعه الطبيعي تلقائياً في غضون 48 ساعة.

الأذنان والعينان

يجب أن تلقي ممرضة التوليد نظرة على عيني طفلك للتحقق من أي مشاكل واضحة، أثناء الفحص الكامل، وستوجه الطبيبة أو ممرضة التوليد ضوءاً من منظار العين إلى عيني طفلك للبحث عن انعكاس الضوء الأحمر وسيحمل نفس تأثير انعكاس الضوء الأحمر على العين بسبب فلاش التصوير، إذا ظهر انعكاس الضوء الأحمر، فيمكن استبعاد اعتمام عدسة العين.

الفم

ستضع الطبيبة أو ممرضة التوليد إصبعها في فم طفلك، للتأكد أن سقف فمه كامل وأن لديه استجابة للرضاعة.

القلب

ستستمع الطبيبة أو ممرضة التوليد إلى قلب طفلك بسماعة الطبيب، لاستبعاد أي أصوات إضافية تدل على وجود مشكلة بالقلب.

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الرئتان

ستستمع الطبيبة أو ممرضة التوليد إلى نمط تنفس طفلك ووظائف الرئة باستخدام سماعة الطبيب، ويكون الهدف الاستماع بوضوح إلى دخول الهواء بشكل متساوٍ في كلا رئتيه.

البشرة

ستفحص بشرة طفلك للكشف عن الوحمات بالبشرة.

اليدان والقدمان

ستفحص الطبيبة أو ممرضة التوليد ذراعي طفلك، ويديه، وساقيه، وقدميه.

العمود الفقرى

ستفحص استقامة عمود طفلك الفقري، من الشائع جداً لدى الأطفال الرضع وجود تجويف صغير جداً عند قاعدة العمود الفقري تسمى النغزة العجزية، وفي معظم الحالات لا يسبب هذا التجويف أي مشاكل.

أحياناً، قد يشير التجويف العجزي العميق إلى وجود مشكلة في الجزء السفلي من حبل طفلك الشوكي. ويمكن أن يؤثر ذلك على وظيفة العصب في هذا المنطقة.

إذا كان لدى طفلك تجويف عجزي عميق، فسيتم التحقق من أنه لا يعاني من أعراض أخرى مثل ضعف الساق، والقدمين الباردة والزرقاء، وسلس البول.