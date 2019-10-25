القرنبيط من الأكلات الشتوية التي تساهم تحقيق مزيد من الدفء للجسد، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة، ويمكنك تقديمه على طريقة البانيه المقرمش ليستمتع به الأطفال نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية هامة ومفيدة. المقادير قرنبيط 3 بيضات كوب دقيق ملعقة كبيرة نشا ملعقة صغيرة بيكنج بودر كوب لبن شبت مفروم كزبرة خضراء مفرومة بقدونس مفروم ثوم مفروم Advertisements ثمرة طماطم كمون ناعم ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) زيت للقلي طريقة التحضير يقطع القرنبيط وردات ويسلق فى ماء مغلي مضاف له كمون. يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر. يضرب في الخلاط البيض والحليب والطماطم. يضاف للخليط الكمون والملح والفلفل الأسود والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء والثوم. يوضع القرنبيط فى الخليط السابق ثم في الدقيق. يقلى القرنبيط فى الزيت الساخن ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل قرنبيط بانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.