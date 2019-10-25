دراسة: تناول أدوية الضغط ليلا قد يقي من الأزمات القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشفت دراسة حديثة، أن تناول العلاج الخاص بضغط الدم في نهاية اليوم يقلل فرص الإصابة بنوبات قلبية قاتلة بنسبة 66 %.

وأضافت الدراسة، التي نشرتها دورية أمراض القلب الأوروبية، أن فرص التعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية تقل بواقع النصف مقارنة بتناول الدواء في الصباح.

ويأتي ذلك على عكس نصيحة الأطباء للمرضى بتناول الدواء بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، لكن الدراسة كشفت أن تناول الدواء قبل الخلود للنوم أكثر فاعلية بكثير.

ويعتقد الخبراء أن هذا يعود إلى أن ضغط الدم الذي يكون أكثر انتظاما بكثير أثناء النوم يؤدى إلى نتائج أفضل للعلاج من تناوله أثناء اليوم.