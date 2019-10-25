رضوى الشربيني لفتاة تشكو زوجها: "بيجري في عروقه مية.. اعتبريه زي أختك"

سردت الإعلامية رضوى الشربيني، قصة غريبة تعرضت لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبلت شكوى من فتاة تشكو فيها زوجها، لافتة أنها دخلت على الصورة الشخصية للفتاة صاحبة الشكوى ووجدت صورتها مع شخص اعتقدت أنه زوجها حيث كان يحملها بين يديه.

وأضافت الشربيني، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي يُعرض عبر شاشة "CBC سفرة": "أنا رديت على الفتاة وقولتها ليه طيب بتشتكي منه، ده طيب وابن حلال وشايلك أهو، والصورة فيها حب وحنان، وأنتوا الاتنين لطاف مع بعض، ففاجئتني قالتلي ده مش جوزي، قولتلها أخوكي، قالتلي لأ، قولتلها ابن خالك، قالتلي لأ ده صديقي المفضل".

وتابعت: "أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل ده، مش بعيد كمان يكون زوجها هو اللي صورهم، إزاي واحد يقبل إن مراته واحد صديقها يشيلها بالطريقة دي، وكمان وضعت الصورة رئيسية على البروفايل يعني الناس كلها تشوفها، أكيد جوزها ده مكان الدم عنده مياه معدنية"، متسائلة: "طب الزوجة طيب عاوزاني أقولها إيه!، دي كمان بتقولي مش مرتاحة مع جوزي".

وأردفت: "مش عاوزه أي حد يقول عليا بتخرب البيوت، بس الست دي هتكمل مع جوزها إزاي؟ وهو إزاي وافق أنها تتشال كده!"، موجهة نصيحة للفتاة: "بصي يا بنتي اعتبريه زي أختك، وبعدين ابقوا اتجوزوا رجالة يا جماعة، مالها الرجالة بقت فري أوي كده، فين الرجالة بتاعة زمان بتاعة متلبسيش قصير ولا تلبسي ضيق ولا تخرجي ولا تشتغلي".