الامارات | أسلوب حياة نباتي مع إيسينس

شكرا لقرائتكم خبر عن أسلوب حياة نباتي مع إيسينس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل أسلوب الحياة النباتي إلى أحد أكثر التوجهات الجديدة في عالم الصحة، التي بدأت أعداد كبيرة من الناس الميل إليها وتبنيها، لما لها من تأثيرات إيجابية مختلفة على البدن، إضافة إلى تلك البيئية والأخلاقية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجارب الحيوانية، الأمر الذي تحول إلى أسلوب حياة يدخل أيضاً في مجال مستحضرات التجميل.

لا يرتبط التحول إلى أسلوب الحياة النباتي بالطعام فقط، بل بمختلف محاور الحياة اليومية، من ملابس وإكسسوارات، ومنتجات العناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل، ومن هنا تقدم «إيسينس» مجموعة من المنتجات النباتية التي تعين على تقديم تشكيلة تناسب مختلف الفئات، سواء من النساء اللاتي يعتمدن أسلوب الحياة النباتي بالكامل، أو اللاتي يفضلن اختيار المنتجات الطبيعية المريحة للبشرة، والمعتمدة على مواد طبيعية نباتية، بعيداً عن التركيبات المعتمدة على المواد ذات المشتقات الحيوانية.

تحتوي مجموعة «إيسينس» النباتية على ملمع شفاه «بلمبينغ نيودز»، الخالي من المشتقات الحيوانية تماماً، ويحتوي أيضاً على زبدة الشيا ذات عناصر الترطيب العالية، التي تعين على إضفاء تأثير لمعان عالٍ وحماية الشفاه من التشقق، بالإضافة إلى مثبت الماكياج «يو بيتر وورك» الذي يحتوي على زيوت طبيعية، كزيت الخروع، ويعطي بشرة ناعمة وطلة مثالية تدوم فترة طويلة.