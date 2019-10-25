الامارات | 4 نصائح للبشرة لا يمكن الاستغناء عنها

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للبشرة لا يمكن الاستغناء عنها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنوع وتتعدد النصائح المهتمة بالجمال والعناية، إلا أن هنالك أساسيات وثوابت في عالم الاهتمام بالبشرة لا يمكن الاستغناء عنها، أو المساومة عليها، ويمكن اعتبارها أشبه بدستور جمال لا يمكن تغيير بنوده تقدمها مؤسِّسة مركز التجميل «لالوج»، ريم أبوسمرة، في أربع نقاط.

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