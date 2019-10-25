الامارات | «88 E» يعود: «تذوق.. اجتمع.. تسوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن «88 E» يعود: «تذوق.. اجتمع.. تسوق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعدّ مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات لاستضافة الدورة الثانية من مخرج 88 E للمأكولات والتسوق، المهرجان الأول من نوعه في الهواء الطلق، ويقدم للزوار من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الدولة، فرصة الاستمتاع، على مدار 21 يوماً متواصلة، بالمأكولات والفعاليات الترفيهية وعروض التسوق المتنوعة ضمن أجواء عائلية فريدة.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان، التي شهدت توافد أكثر من 10 آلاف زائر، تم تمديد فترة الفعالية لهذا العام إلى ثلاثة أسابيع، حيث تنطلق في 15 ديسمبر2019 وتستمر لغاية الرابع من يناير 2020، على طريق مطار الشارقة الدولي.

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ويعتبر المهرجان الذي يحمل شعار «تذوق.. اجتمع.. تسوق»، فعالية اجتماعية متميزة للعائلات والأصدقاء للتلاقي والتفاعل، من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والعروض الترفيهية التي يزخر بها المهرجان.

ويقدم المهرجان للأطفال فرصة فريدة لاستثمار العطلة الشتوية في القيام بنشاطات مفيدة تسهم في تنمية قدراتهم، من خلال برنامج حافل بالعروض الفنية والترفيهية، يتضمن ورش الطهي الحيّ للأطفال من عمر أربع إلى 12 سنة، إلى جانب ورش العمل الفنية والحرفية والألعاب الإلكترونية والعروض المسرحية، التي تتيح لهم التفاعل بشكل أكبر مع ذويهم وأقرانهم على حد سواء.