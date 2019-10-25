الامارات | «تحدي الطين».. عقبات وفعاليات للأطفال في «دبي للياقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الطين».. عقبات وفعاليات للأطفال في «دبي للياقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف القائمون على «تحدي الطين» عن توفير نشاطات جديدة في دورة هذا العام، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، بما فيها عقبات جديدة بمضماري «تحدي الطين» و«تحدي الطين المصغّر»، المخصص للأطفال، إضافة إلى مخيمات تمارين التحمل، وتدريبات لتجاوز العقبات في قرية «كايت بيتش» للياقة، حتى التاسع من نوفمبر المقبل.

وتتعاون الجهات القائمة على «تحدّي الطين»، برعاية «جيب» مع نظرائها في «تحدي دبي للياقة 30×30» للمرة الأولى، لإطلاق نشاطات قرية «كايت بيتش» للياقة، في الجهود المكرّسة لمساعدة دبي على أن تصبح المدينة الأكثر لياقة في العالم، حيث يمكن التسجيل في المسابقة المفتوحة أمام العامة يومياً مجاناً لجميع الراغبين في المشاركة.

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ويشتمل النشاط الفريد على مسار يبلغ طوله 1.5 كيلومتر للكبار، يضم العقبات المفضلة لدى المعجبين بهذه الفعالية، مثل «إفيريست» (حاجز زلق يتطلب تجاوزه توقيتاً جيداً وأسلوباً خاصاً)، وجدران «برلين» (جدار بارتفاع ثلاثة أمتار وبزاوية 90 درجة يتطلب عملاً جماعياً لتجاوزه). وهناك أيضاً تحديات جديدة في عام 2019، كأطول عقبة في تاريخ «تحدي الطين»، وهي سلسلة «ذا جانتليت» المكونة من أربعة تحديات متتالية، مصممة لاختبار التوازن والتشبث وقوة الجزء العلوي من الجسم.

بينما يوفر «تحدي الطين المصغّر»، المخصص للأطفال خياراً مناسباً مع مسار بطول كيلومتر واحد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و13 عاماً. ويضم المسار عقبات مصغرة عن تلك الموجودة في النسخة الأصلية، مثل «إيفريست» و«سيكريت إيجنت سكويز» (شبكة متشابكة يصعب تسلقها) و«مونكي سوينغ» (مجموعة من القضبان التي يجب التسلق عليها).

يشجع «تحدي الطين»، برعاية «جيب»، سكان دبي على الحفاظ على لياقتهم البدنية وحيويتهم، من خلال مخيمات للتمرين عالي الكثافة، والتدريبات الخاصة بسباق العقبات. وستجري جلسات تمارين التحمل الجماعية على شاطئ «كايت بيتش»، تحت إشراف مدربَي اللياقة البدنية راي برغر وبريت بالفرامان، اللذين يمتلكان أكثر من 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال. بينما ستقدم جلسات التدريب على سباق العقبات مزيجاً بين الجري وحمل الأوزان، والتمرين باستخدام الأجهزة الرياضية، لتهيئة الراغبين في المشاركة بالدورة المقبلة من التحدي، أو لتلبية احتياجات الراغبين في تعزيز لياقتهم البدنية، وقضاء أوقات مرحة.