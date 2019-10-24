آخرهن كيلي جينر وكاترينا كيف.. مشاهير أطلقن خط أزياء لهن

بين الأزياء والمكياج والعطور، لجأ عدد من النجمات مؤخرًا لإطلاق خطوط موضة جديدة، لتضاف إلى العلامات التجارية الشهيرة، وذلك يرجع لشهرتهن الواسعة في هوليود أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم "هُن" أبرز المشاهير اللاتي أطلقن خطوط موضة جديدة لهن مؤخرًا.

كايلي جينر:

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء، كايلي جينر، عن استعداداتها لإطلاق خط أزياء جديد تقدمت للحصول على ترخيص له واسم للعلامة التجارية باسم "Riiise and Shiiinnee" من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وفقًا لما ذكره موقع WWD للموضة.

وكانت قد أعلنت "كايلي" عن الاسم الذي اخترته مطلع هذا الشهر، ويغطي خط الملابس الجديد الأحزمة والمعاطف والفساتين والقمصان، حتى يمتد إلى الأحذية وملابس السباحة والقفازات وعصابات الرأس.

لم يكن خط الموضة الجديدة هو الاول التي أطلقته "كايلي"، يل سبقه عام 2015 علامات تجارية خاصة بالتجميل أطلقتها، والتي تحمل الاسم Kylie Cosmetics (التي تم إطلاقها في عام 2015) وKylie Skin، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

كاترينا كيف:

أما نجمة بوليوود الممثلة كاترينا كيف، فقد أعلنت إطلاق خط تجميل خاص بها، وأعلنت عند ذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث احتفلت بإطلاق العلامة التجارية ونشرت مقطع فيديو مدته دقيقتين يوضح مزايا اختيار منتجاتها، بتعليق صوتى للمغنية رجا كوماري، وتعتبر أولى علامة تجارية مملوكة للمشاهير في الهند.

ريهانا:

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وفي منتصف هذا العام، أعلنت مغنية البوب ريهانا، شراكتها الجديدة مع مجموعة "إل في إم. أتش" الفرنسية، لإطلاق علامتها التجارية للأزياء والمجوهرات، والتي ستطرح منتجاتها في الأسواق، بحسب ما كشفت على تويتر.

وكشفت مجموعة "آل في إم اتش"والتي تملك ماركات عالمية مثل "ديور" و"لوي فيتون" و"فندي" و"جيفنشي" تعاونها مع "روبن ريهانا فينتي، لتأسيس دار جديدة للأزياء والموضة، في باريس، حسب بيان صادر عن "إل في إم إتش".

وتمثل الشراكة سابقة نوعية لمجموعة "إل في إم أتش" للسلع الفاخرة، ما سيحدد أسلوبها الفني، لأول مرة منذ إحداث دار أزياء كريستيان لاكروان في 1987، لتكون بذلك ريهانا أول امرأة ترأس خط أزياء في المجموعة القابضة، حسب المتحدث باسم المجموعة.

هيفاء وهبي:

وفي الوطن العربي، أطلقت المطربة اللبنانية "هيفاء وهبي"، أول خط أزياء خاص بها، مطلع هذا العام، والذي يحمل اسم Beau Voyou "بو فويو"، وأطلقت جزءا من أول مجموعاتها من الأزياء عبر الموقع الرسمي لعلامتها التجارية.

العلامة التجارية التي أطلقتها هيفاء لم تقتصر على المرأة فقط بل أنها شملت كذلك الرجال وذلك من خلال تعليقها على العلامة التجارية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "المجموعة الأولى من خط الأزياء الخاص بي، عالمي الخاص المكون من الحرية، الحب، والتسامح".

وأكدت هيفاء أن الأزياء التي تقدمها من خلال علاماتها التجارية تتناسب مع الرجال والنساء العصريين.