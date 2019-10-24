الأزهر: كل قسم أو يمين يحول بين الإنسان وفعل الخيرات مكروه

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، سؤالا عن أحكام الطلاق، وجاء نص السؤال كالتالي: "أقسمت على زوجتي بألا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟".

وأجابت لجان الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على موقع "فيس بوك" بقولها: يندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ).

أضاف: كل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة. وتلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"، أخرجه مسلم. وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة – لا يوجد الآن - على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.