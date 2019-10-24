كشفت مغنية الراب المعتزلة نيكي ميناج، عن خبر زواجها، من حبيبها كينيث باتي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد مرور قرابة الشهر على نبأ اعتزالها الغناء.
ونشرت "نيكي" مقطع فيديو لكوبين وقبعتين مكتوب عليها "السيدة العروس والسيد العريس" وعلقت على المقطع موضحة بأن الزواج تم في 21 أكتوبر الجاري.
وكانت "نيكي" كشفت منذ أشهر أنها حصلت هي وحبيبها كينيث على رخصة زواج.
وكانت نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج أعلنت اعتزالها الفن، مع بداية الشهر الماضي، عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، وفسرت ذلك بأنها تريد تكوين أسرة والابتعاد عن أضواء الشهرة لفترة من الزمن، وهو ما أصاب جمهورها بالصدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر من اعتزالها.. نيكي ميناج تعلن زواجها من حبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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