5 عطور مثالية لكل الفصول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - إذا كنت ممن يواظبن على استخدام عطر واحد في جميع الفصول، سواء الحارة أو الباردة، وتبحثين عن عطر مثالي يمكنك استخدامه خلال أيام السنة كافة، فإننا اخترنا لك خمس عطور عالمية مثالية لكل الفصول والأوقات.



Jo Malone London Pomegranate Noir

Jo Malone London Pomegranate Noir



إنه عطر حار يبعث السرور في النفس، وكونه يمزج بين النغمات الخشبية والحارة والحلوة في الوقت نفسه، يجعله ذلك من بين أفضل العطور التي بالإمكان استخدامها في الفصول كافة، سواء الحارة أو الباردة. علماً أنه مخصص للنساء والرجال على حد سواء. يرتكز هذا العطر بشكل أساسي، على الرمان والبطيخ وزنبق الوادي والياسمين والفلفل الوردي، إضافة الى أخشاب الأرز والباتشولي والمسك والعنبر.



Chloé Eau de Parfum

Chloé Eau de Parfum



يشكل هذا العطر مزيجاً متناقضاً من النغمات ذات الرائحة الشهية، مما يجعله مثالياً لكل الفصول. فهذا العطر النسائي الزهري يجمع بين نغمات الفاوانيا والفريزيا والليتشي وزنبق الوادي، مع قاعدة من العنبر وأخشاب الأرز من فرجينيا. إنه عطر منعش وأنيق، ويضفي على إطلالة المرأة لمسة مميزة في كافة الفصول.

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Gucci Bloom Acqua Di Fiori

Gucci Bloom Acqua Di Fiori



إنه عطر نسائي زهري، إلا أن بعض النغمات التي يتشكّل منها تجعله أحد أفضل العطور التي بالإمكان استخدامها على مدار السنة. مقدمة هذا العطر تعتمد على نغمات القرفة والبرغموت والليمون، أما قلبه فيشتمل على مسك الروم والياسمين والفريزيا وزنبق الوادي، فيما قاعدته تتركز على المسك وخشب الصندل.



Le Labo Bergamote 22

Le Labo Bergamote 22



يمزج هذا العطر بين نكهة الحمضيات والأخشاب وبعض النغمات الحارة، التي جعلت منه عطراً مثالياً للفصول كافة، حيث بإمكان الرجل والمرأة على حد سواء، استخدام هذا العطر الأنيق على مدار أيام السنة. يعتمد عطر Le Labo Bergamote 22 بشكل أساسي، على العنبر والمسك والغريب فروت ونجيل الهند والبرتقال والبرغموت والفانيليا وأخشاب الأرز.



Paris - Deauville Chanel

Paris - Deauville Chanel



إنه توليفة عطرية رائعة، تتركز على رائحة الحمضيات المفعمة بالنضارة والحيوية والمفعمة بالحياة. تم إصدار هذا العطر في عام 2018، ضمن مجموعة تتألف من ثلاثة عطور، ليعكس سحر وجمال الريف والغابات الخضراء النظيفة ذات الهواء المنعش. يتركز هذا العطر على نغمات البرتقال والريحان والبرغموت والليمون، فضلاً عن الياسمين والورد والباتشولي، وهي نغمات تشكل في ما بينها مزيجاً ذات رائحة مثالية لكافة الفصول.

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