كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - هل تتحضرين لتغيير لون شعرك في بداية هذا الشتاء؟ فإذا كان هذا خيارك، أنت محظوظة جداً، حيث أن أجدد ألوان الشعر التي ستكون رائجة خلال هذا الشتاء نارية جذابة، تضفي على إطلالتك الدفء في ظل الأجواء الباردة. فإن كنت من محبات متابعة موضة صبغات الشعر، سنقدم لك في ما يلي، أجدد ألوان الشعر لشتاء 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.



الأحمر بتدرجاته كافة

الأحمر بتدرجاته كافة



يعد الأحمر من أبرز ألوان الشعر التي ستكون رائجة خلال شتاء 2020، وهو ملائم جداً لذوات البشرة الفاتحة والسمراء على حد سواء، حيث يمنح المرأة، مهما كان طول شعرها، إطلالة دافئة مفعمة بالأنوثة والجمال. علماً أن صبغة اللون الأحمر تعتمدها حالياً نجمات كثيرات، في مقدمتهن النجمة زيندايا.



الإسبريسو الداكن

الإسبريسو الداكن



إن صبغة الشعر الداكنة هذه خيار مثالي للمرأة هذا الشتاء، فهي رائجة جداً وتلائم مختلف ألوان البشرة. يمنح الإسبريسو الداكن البشرة خلال الشتاء الدفء والحيوية، ويوفر لك إطلالة جذابة. لكن، احرصي على استخدام الشامبو المناسب حفاظاً على لون شعرك ولمعانه الطبيعي.



الزهري

الزهري



الزهري بتدرجاته المختلفة أحد ألوان الشعر الأكثر رواجاً لهذا الشتاء، وبالتالي سيكون خياراً مثالياً لمحبات الجرأة والتجدد. تترواح تدرجات الزهري بين الهادئة والمتوسطة والقوية، بما فيها الزهري المائل الى الأرجواني، فاختاري من بينها ما يناسبك.

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البني الكستنائي

البني الكستنائي



تُعتبر درجات البني، وتحديداً البني الكستنائي، من أبرز ألوان الشعر لشتاء 2020، فهو لون هادئ يمتلك القدرة على منحك الحيوية والجمال. وهو يتلاءم مع لون بشرتك سواء كان فاتحاً أو داكناً، مما يجعله الخيار المثالي لنساء كثيرات.



الأشقر

الأشقر



الأشقر الفاتح هو من أبرز صبغات الشعر لشتاء 2020، فهو يمنح المرأة إشراقة طبيعية وطلة نابضة بالحياة. وبإمكانك اعتماد اللون الأشقر على كامل الشعر، أو على أطرافه، أو على بعض خصلات الشعر، وهكذا تحصلين هذا الشتاء على لوك جذاب يلفت الأنظار.



الباستيل

الباستيل



هل تشعرين بالملل من لون شعرك وترغبين في إطلالة جريئة وحيوية الى أقصى الحدود؟ ليس عليك إلا اعتماد صبغة الباستيل، التي تعد من أكثر ألوان الشعر رواجاً وانتشاراً هذا الشتاء. لكن احرصي على تأمين العناية اللازمة بشعرك منعاً لإصابته بالجفاف وفقدانه لحيويته.

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