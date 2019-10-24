أزياء محجبات على طريقة أمل الأنصاري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - تميزت الإعلامية والمؤثرة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الموضة وخبيرة التجميل العالمية أمل الأنصاري، بعدة إطلالات محتشمة تناسب المحجبات من الفئات العمرية المختلفة؛ كونها تهتمُّ بأناقتها واختيار أزيائها المختلفة، سواء عند اختيار العباءة أو ملابس المحجبات الأخرى، التي تناسب المجتمع العربي. استوحينا لكِ اليوم أحدث إطلالاتها؛ لتستوحي منها أفكارًا مميزة.

طريقة تنسيق الحجاب النيود بمختلف تدرجاته

تجمَّلت أمل ببنطال وبلوزة باللون الأسود، وتزيَّنا برسمات لطيور باللون البيج، وأكملتهما بحجاب أبيض، ونسَّقت بنطالًا باللون الأبيض مع جاكيت رسمي أزرق مزيَّن بزهور بيضاء وحجاب أبيض، وارتدتْ فستانًا باللون الأخضر صُمِّمَ بطبقات، وزَيَّن خصرَها حزامٌ أسود، وتزينت ببنطال واسع باللون الرمادي، وقميص أسود وحجاب أبيض أكملتهما بحزام أسود من علامة ديور.

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وعن العباءات، فقد ظهرت بعباءة سوداء مزيَّنة بخطوط ناعمة وأخرى سوداء يزيِّنها حزامُ خصر ونقوش بسيطة في قَصة الرقبة المميزة، التي أعطتها شكلًا أنثويًّا أجمل، وأطلَّت بعباءة زرقاء تزيِّن أكمامَها بعضُ الزهور البنية، واختارت عباءةً كحلية زُينت بالذهبي بشكل ناعم.

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