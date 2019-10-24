صور.. وجه مخيف وملابس ذهبية.. هكذا تستعد نسرين طافش للهالوين

مع اقتراب عيد الهالوين، الذي يقع في الـ31 أكتوبر من كل عام، تحرص بعض الفنانات على مشاركة متابعيهن وهن مرتديات أزياء تنكرية.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات نشرت الفنانة نسرين طافش، صورتها بملابس تنكرية.

وظهرت "طافش" في الصور بمظهر مرعب، وكانت مرتدية ملابس تنكرية باللون الذهبي، ورسمت على وجهها قناعا مخيفا باستخدام الماكياج والخرز.

وعلقت على الصور قائلة: "شو أكتر فيلم رعب حلفتوا يمين بعدو ما تشوفو أفلام رعب بحياتكون، بالنسبة إلي كان قابضة الأرواح، وبعدو شفت بارانورمال أكتفتيز بدون موسيقا ومسرع بس لأفهم القصة بدون ما ارتعب".

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وتفاعل عدد من متابعي "طافش" بالرد على الأفلام المرعبة: "Emily Rose.. كان مخيف كثير"، " كنت صغيرة واتفرجت ع الدمية القاتة ومن وقتا حرمت علي الأفلام والألعاب"، "الآن عشقت الرعب والسبب هوه أنتي لأنك في كل شخصية رائعة وجميلة".

وكانت الشائعات انتشرت حول نسرين طافش، وزواجها من المخرج طارق العريان، زوج المطربة أصالة، لكنها سرعان ما واجهتها بالنفي، من خلال لقائها في حلقة برنامج "عرب وود"، كما أن أصالة نفت هذه الشائعة مسبقًا واصفة مروجيها بأنهم "ناس فاضية".