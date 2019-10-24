حب من أول نظرة.. عروسان من قصار القامة: تعاهدنا على عدم الانفصال

"عبد الرحمن بركات ومنار مسعد"، من قصار القامة، جمعتها الصدفة حتى وقعا في غرام بعضهما من النظرة الأولى، وتعاهدا على عدم الانفصال، وواجهها سويًا جميع الصعاب وتساندا على بعضهما البعض حتى انتصرا حبهما.

"رغم أنى من قصار القامة بس ما كُنتش حاطط فى بالى أرتبط بواحدة من قصار القامة، كنت حابب حياتى تكون مختلفة، بس أول ما شُفت منار اتغيرت كل الحسابات، وقلت هى دى"، بحسب "عبدالرحمن"، صاحب الـ26 عامًا، الذى كان يشعر بقلق شديد من إنجاب أطفال قصار القامة، ويخطط لزيارة الطبيب قبل الزواج، لكنه تخلَّص من تلك الهواجس سريعًا، منتظرًا اليوم الذى سيجمعه وحبيبته فى بيت الزوجية.

"أوقات كتيرة بنتعرض لتنمُّر فى الشارع، يعنى عيب الناس فى الشارع تقول لى يا أوزعة وأنا ماشى جنب خطيبتى، لكن ده العادى فى مجتمعنا، ورغم كده إحنا بنعيش حياة طبيعية، وما بنهتمش بكلام حد"، يقولها "عبدالرحمن" متحسرًا، ثم يفكر فى الجانب الإيجابى من الحياة، حيث يستعد حالياً لتجهيز "عش الزوجية"، يشترى بعض الأثاث ويُصمم قطعاً أخرى بما يناسب حجمَيهما: "باركز فى إن كل حاجة فى البيت تبقى مناسبة لينا وعلى قدنا، وأحلى حاجة فى علاقتنا إننا شَبَه بعض".

"عبدالرحمن"، هو لاعب فى منتخب كرة القدم لقصار القامة، وكانت "منار" تتابعه عن بُعد، وتحضر كل المباريات التى يشارك فيها: "كانت طوال الوقت بتشجعنى وتحمسنى".