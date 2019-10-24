سيدات يجبن على السؤال الصعب: "فيها إيه لو اتجوّز عليكي؟"

"إيه المشكلة لما يتجوز عليكي" سؤال طرحته إحدى الفتيات من خلال مقطع فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداوله رواد الموقع ما بين السخرية من السؤال الافتراضي والموافقة على زواج الرجل للمرة الثانية.

وفي مقطع الفيديو الذي لم يتعد الـ3 دقائق، بدأته الفتاة بالدفاع عن زواج الرجل للمرة الثانية على زوجته، مبررة بكثرة عدد الفتيات: "إيه المشكلة لما تتجوزي واحد أنتي وصحابك.. هتخرجوا مع بعض"، وقبل انتهاء الفيديو عدلت الفتاة من كلامها موضحة بأن كل ما قالته لم يتعد عن كونه مزحة، وأنها لا تدافع عن ذلك، واختتمت حديثها بـ"أحمد ربنا أنها وافقت تتجوزك أساسًا".

حالة الجدل التي أثارها مقطع الفيديو من خلال تداوله عبر "فيس بوك" تتبعها "هن" من خلال طرح السؤال ذاته على سيدات ورجال من رواد مواقع التواصل، في أعمار سنية مختلفة، لمعرفة المشكلة من فكرة زواج الرجل على زوجته.

سيدات: إهانة وغيرة وعدم تقدير

شيماء سيد، سيدة ثلاثينية متزوجة منذ 7 سنوات، رافضة فكرة زواج الرجل للمرة الثانية مبررة بإن زواجها جاء بعد قصة حب نشأت بينهما، فكيف له الزواج عليها بخاصة أنها تقوم بكافة واجباتها ولم تقصر معه: "يعني بعد قصة الحب اللي بينا يروح يتجوز عليا؟".

الإصابة بمرض قاس أو عدم الإنجاب الأسباب التي وضعها الزوجة الثلاثينية تبيح لزوجها الارتباط بامرأة أخرى: "لو عندي مرض صعب.. أو مثلا مش بخلف، هديله العذر أنه يتجوز عليا.. غير كدا دي إهانة طبعا ليا وهطلب الطلاق".

أما أمل محمود، وهي فتاة لم تتزوج بعد، رأت بأن زواج الرجل على زوجته هي خيانة لها خاصة إذا كانت تعطي له كافة حقوقه، لذلك قررت أنه عند زواجها ستضع شرط في عقد القران، ينص على أنها إذا علمت بأن زوجها قرر ذلك سوف تنفصل عنه "هكتب كدا في عقد الجواز بأني لو عرفت أنه اتجوز عليا أو سابني.. هسيبه وأمشي".

ورأت الفتاة العشرينية بأن الفتيات اللاتي يؤيدن فكرة زواج الرجل على زوجته، هي وجهة نظرهن وربما أيدن ذلك بسبب كثرة عدم زواج البنات: "إحنا عددنا كبير فعلًا.. وبنات كتير مش متجوزة".

إسراء أحمد، هي أيضًا فتاة عشرينية، رأت بأن زواج الرجل للمرة الثانية يأتي لأسباب منطقية مثل عدم الإنجاب أو الأمراض "لكن مش من دماغه عاوز يتجوز تاني" موضحة بأنه إذا لم يوجد سبب منطقي لذلك فهو لم يعرف من البداية سببًا لزواجه: "لو عاوز يتجوز تاني وخلاص.. يبقى هو مش بيحترم زوجته من البداية".

مشاكل كثيرة وضعتها الفتاة العشرينية من جراء زواج الرجل للمرة الثانية أبرزها الشعور بعدم الاحترام كما أن الغيرة سوف تتزايد: "أكيد هيبقى في مشاكل كتير.. أهمها الغيرة بينا وكمان لو هي خلفت".

رجال: قلة الاهتمام بتخلينا نتجوز تاني

عبد الرحمن محمود شاب عشريني رأى بأن زواج الرجل للمرة الثانية، يأتي إذ لم تعط الزوجة للرجل كل ما يحتاجه: "الجواز التاني بيجي لو الزوجة مش موفرة كل حاجة للرجل.. زي الاستقرار وأنها تهمل فيه عشان تهتم أكتر بالأولاد".

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وتابع الشاب العشريني بأن الزوجة تشعر بالإهانة من الزواج الثاني، بخاصة بعد وجود امرأة ثانية تشاركها مع زوجها: "وهي مش هتقدر ترد عليه بنفس طريقته وتتجوز عليه.. وعشان كدا بيطلبوا الطلاق".

وأيده في الرأي محمود طارق، شاب ثلاثيني، فهو لم يختلف أيضًا على رأيه، موضحًا بأن لجوء الرجل للزواج مرة ثانية يأتي بعد تقصير الزوجة معه، لكنه أيضًا يؤكد بأنه يوجد بعض الرجال يتسمون بالخيانة: "هو برضو في رجالة بتبقى عينها زايغة ويحبوا يتجوزا تاني".

استشاري: الزوجة الثانية طبيب نفسي للزوج

ومن جانبه، حلل الدكتور علاء رجب، استشاري العلاقات الزوجية، بأن زواج الرجل على زوجته غالبًا ما يكون للهرب من المشاكل التي تقابله في حياته الزوجية، ويعتبر ذلك من الأخطاء الشائعة في هذه الزيجة.

وتابع "رجب" في حديثه لـ"هن"، بأنه لابد قبل إقدام الرجل على هذه الزيجة إخبار زوجته ذلك والحديث معها، ربما تنجح في إثنائه عن ذلك من خلال حل المشاكل التي جعلت زوجها يفكر في الزواج عليها، موضحًا بأن البعض وصف الزوجة الثانية بـ"الطبيب النفسي" للرجل التي يلجأ إليها للهرب من مشاكله.

وأوضح استشاري العلاقات الزوجية بأن رفض غالبية السيدات لهذه الفكرة يأتي لأن المرأة لم تقبل فكرة العيش مع نصف رجل ومشاركة سيدة أخرى لها، كمان الزواج الثاني يتسم بالسمعة السيئة لأن الرجل غالبًا ما يهمل زوجته وأولاده عند وجود امراة أخرى.

واستطرد "علاء" بأنه موافقة الزوجة على زواج زوجها يأتي لعدة أسباب منها عدم وجود دخل ثابت لها أو عدم وجود من يساندها من أسرتها.

الدين: العدل أساس شروط الزواج الثاني.. ولا يحق للمرأة الرفض

ومن جانبه علق الدكتور أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، بأن الإسلام وضع شروطا للرجل عند زواجه للمرة الثانية على زوجته، وهي القدرة المادية على الإنفاق بالتساوي بينهما، والقدرة الجسدية والعدل بينهما، مستشهدًا بالآية القرآنية في سورة النساء: "إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

وتابع "مدكور" في حديثه لـ"هن"، بأن العدل بين الزوجات من الشروط التي لا يمكن تجاوزها، وإذا لم يستطع الزوج على ذلك فيأثم، كما أنه لابد من أن يخبر الزوج زوجته عند رغبته في الزواج، فلا يجوز له الزواج مرة ثانية دون علمها.

وأوضح "مدكور" بأنه ليس للزوجة أن تمنع الرجل عن زواجه للمرة الثانية، فهو لم يرتكب شيئا محرما.