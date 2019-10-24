تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع ممتاز الجو العام مشرق تختفي فيه معظم الضغوط مع انتقال الشمس يوم الاربعاء الى العقرب المائي الصديق بالاضافة الى انطلاقة هذا الاسبوع المميزة تحت تاثير القمر من برج السرطان المائي يومي السبت والاحد في مربع مع الشمس من الميزان فتكون انطلاقة مهمة بداية تغيير في الاجواء وفي الطاقة وفي التفاعل معك كأن خصمك اختفى واختفت معه الانزاعاجات الاجواء لطيفة وايجابية حاول ان تنظم اشغالك فترة نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة تحمل اليك ظروفا مميزة ولقاء استثنائي تخدم مصالحك وتشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد تكتمل الصورة لصالحك و يتابع الحظ مع وصول القمر الى الاسد يومي الاثنين والثلاثاء ما يجعلك تحقق الرغبات وتنفتح على نقاشات جديدة وعميقة وتقوي الصلات وتنشر الافكار وتطل على ايام اكثر انتاجية ايام مريحة تحمل مصالحات مناقشات مفاوضات ان كان على الصعيد العاطفي او الاجتماعي او المالي تسوية للامور وتكون النتيجة ايجابية للتوقيع على عقد معين وتحقق النجاح تلو النجاح لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي وتتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج العذراء المواجه لبرجك بين الاربعاء والجمعة فتدخل في مرحلة من التحديات والمواجهات انها الفترة الادق والاصعب فترة حامية حيث خلالها حدّة المواجهة وتشتدّ النزاعات على أنواعها. لكن انتقال الشمس الى العقرب يخفف عنك نوعا ما اجواء المعارك والعواصف الفلكية ان الجو العام ثمين مائي بامتياز يحمل مفاجآت جيدة جداً

عاطفياً: تتأهب عزيزي مولود الحوت لاستقبال علاقة عاطفية جديدة بحيث يحمل لك هذا الاسبوع وعداً جميلا او حباً او صداقة عذبة تفرح قلبك وتحقق رغباتك مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد والزهرة في برج العقرب لمائي الصديق الذي يتناغم مع نبتون من برجك لكي يوفر لك السعادة المطلقة في الجو غرام وتسلية ما يجعلك تجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك الحميمية.للعازب, يحمل اليك هذا الاسبوع حدثا سارا يفتح امامك الابواب لتسهيل لقاء تحلم به .

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