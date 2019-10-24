تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مناسب داعم ايجابي اخبار مطمئنة ارتياح مصالحات شو ما كانت اهتماماتكم طلاب موظفين تحولات جيدة جدا لصالحكم تحت تاثير الشمس من برج الميزان ما يجعلك تنتصر على الاوضاع وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية حيث يحمل لك القمر من برج السرطان يومي السبت والاحد نقلة نوعية مساعدات فلكية وتحركات نشيطة ومثمرة فتنتقل الى موقع افضل بكثير وتسوي المشاكل في العمل او تغير اتجاهك كليا فانت موجود ضمن فترة زمنية استثنائية تعطيك الدعم تكرمك توصلك الى القمة مرحلة رائعة من الانتصارات والنجاحات وتكون النجم في محيطك تزدهر العلاقات المهنية وتحقق انجازا مهما.نصيحة ممنوع اضاعة الوقت ضروري تركز على اعمالك وتحدد الاولويات لكن سوف تتبدل الظروف وتخف طاقتك وحماستك مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاثنين والثلاثاء في مواجهة مع برجك في موقع خصمك ومنافسك يسبب لك نوع من انزعاج ومزاجية فلا تنزع الفرص وحاول ان تتغلب على طباعك الاستفزازية والعصبية وحاول ان تستريح خفف من الاوهام ولا تلعب بالنار ولا تصدق بعض الواهمين اطلب ضمانات لكل شيء يعرض عليك تتحسن الامور وتصبح التوجهات افضل وتعطيك راحة تفاعل مع وصول القمر الى برج العذراء الصديق بين الاربعاء والجمعة من الضروري تصحيح الاخطاء واعادة الامور الى مجراها الطبيعي ولاحق اعمالك بنفسك كي تسيطر من جديد على الاحداث وتتابع التقدّم متخطّيًا بعض الاحداث الطارئة لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى.

عاطفياً:يعاكسك كوكب الحب الذي ينضم الى عطارد والشمس في مواجهة مع برجك فتشعر بعدم القدرة على تحقيق المشاريع والخطط فتلام من قبل الشريك على تقصير وتحاول الدفاع عن نفسك وتشعر بالارهاق للعازب بالرغم من العواصف الفلكية العاطفية الا انه يلوح في الافق امل بسيط يعيد الى نفسك الاتزان والثقة بالنفس.

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