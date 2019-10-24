تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع مريح والحدث الابرز انتقال الشمس من مواجهة برجك من الميزان الى برج العقرب لكن سوف تعاني بداية هذا الأسبوع من وجود القمر في برج السرطان الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الميزان برج خصمك الذي يسبب لك معاكسات فلكية صعبة ونوعية وقت متطلبة ومنافسات وخصومات ومخاوف شديدة فوضى وعدائية تتطوّر الى أزمة ما وأوضاع معقّدة حاول ان تحتوي الانزاعاجات والمضايقات ابتعد عن المشاكل ولا تغرق في مشاعر سلبية وتجنب التحديات كليا وانتبه من مغامرة غير اكيدة ايامتحمل القلق لا يجوز التعاطي معها بانفعالية تتحسن الاجواء نسبيا وتصبح جيدة نوعا ما مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاثنين والثلاثاء ايام لتصحيح الاخطاء تنازل وتراجع قليلا حاول ان تستفهم ماذا يدور حولك واشتغل على الملفات الضرورية من اوراق قانونية وغيرها. تتحسن الاوضاع وتتبدل الظروف كليا لمصلحتك بين الاربعاء والجمعة مع انتقال الشمس الى العقرب والقمر الى العذراء فتصبح التاثيرات ترابية بامتياز من اجمل الفترات فترة تزيد من شأنك تعطيك نجومية وحظوظ ثلاثة ايام تكون الاقوى والانجح ايام تعطيك قدرة على التواصل مع الامور الصعبة وستنجح في حل كل العقد نصيحة لا تضيع عليك الوقت الثمين وحاول ان تستفيد من الاجواء الاستثنائية التي يحملها اليك الفلك من المفاجأت السارة المليئة بالحظ والظروف الناجحة فترتاح للتطورات المهنية وتعيش اجواء ناجحة وتجد حلولا لمسائل عالقة.

عاطفياً: تغمرك السعادة ويطمئن قلبك مع وجود كوكب الزهرة في العقرب الى جانب الشمس تاثيرات رائعة تحمل اليك مفاجأة سارة تطرب قلبك ويسود الانسجام والروح المرحة. فيكون المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك. للعازب لا تخاف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك.

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