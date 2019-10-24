تنتظرك تغييرات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يشهد هذا الاسبوع تغييرا في موقع الشمس فهي تنتقل من برج الميزان الصديق الى برج العقرب الى مواجهة برجك ان موقع الشمس في العقرب متعب وغير مناسب فتوقع خيبات امل فالجو العام متقلب بداية مع السبت والاحد مع وجود القمر في برج السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان في موقع مناسب لك وغير مزعج تكون الظروف الفلكية مناسبة جدا ما يجعل الحظوظ داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات المهمة التي تتعلق بالامتحانات والاوضاع الدراسية تتعلق بالمعاملات الادارية والاوراق تركض في كل الاتجاهات وتصحح الاخطاء تقوى الحظوظ من جديد مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاثنين والثلاثاء فتدخل في اجمل الفترات فترة مشرقة جيدة ايجابية وداعمة يقوى نجمك وتكون نوعية الوقتمناسبة تفتح امامك مجالات جديدة قد تقوم بعملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت اليه كذلك ستلائمك الظروف وتحسّن مركزك الحالي. لكن بالرغم من هذه الحظوظ سوف تدخل في دوامة فلكية ويتبدل المشهد الايجابي الى الاسوأ بين الاربعاء والجمعة فتكون الظروف ضاغطة ومعاكسة مع انتقال القمر الى العذراء وانتقال الشمس الى العقرب ما يسبب لك ظروفا معاكسة تعب وقلق ومهمات صعبة نصيحة لا تقصر ولا تهمل اعمالك كن حذرا وانتبه لصحتك وسلامتك ابتعد عن الجدال العقيم والنقاشات والتحديات وحاول ان تستفيد من القسم الاول من الاسبوع لانهاء الاعمال المعقدة.

عاطفياً: تتداخل قضايا في حياتك تجعلك مربكا امام من يحاول ابتزازك عاطفيا او تهديدك باثارة بعض المواضيع الماضية الحساسة مع وجود كوكب الحب في برج العقرب بالاضافة الى انتقال الشمس الذي يسبب لك المواقف المحرجة لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية للعازب تشتد عليك الأثقال وتضعك في مواقف صعبة وقد يكون لانشغالاتك المتعددة السبب في إهمال الحبيب ومتطلباته الشخصية.

قد يهمك أيضاً :