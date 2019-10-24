تنتظرك أمور مهمة على الصعيد العملي والعاطفي خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا يقدم لك حدثاً شخصياً مع انتقال الشمس الى برجك يوم الاربعاء لتنضم الى الزهرة وعطارد ما يعني ان نوعية الوقت ستتغير من بعد التشكي والتذمر ستدخل في مرحلة ايجابية مرحلة فعالة بناءة بالاضافة الى انتقال القمر يومي السبت والاحد الى برج السرطان المائي الصديق ما يجعل امنياتك تتحقق وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك ويمكنك ان تتوقع اخبارا جيدة او معلومات مفيدة جدا كذلك ستكون الاتصالات جيدة ومثمرة فاستفد منها ان الجو العام مشجّع على الحوار والمفاوضات والامتحانات الاكاديمية والجامعية والنقاشات تكثر التنقلات السفر او العودة من السفر, لكن يجب عليك ان تنتبه من الظروف المعاكسة تحت تاثير القمر من برج الاسد يومي الاثنين والثلاثاء بحيث تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات فتتراجع الحظوظ وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات حاول ان تفكر مرة او مرتين وخطط قبل ان تتهور ايام صعبة ثقيلة ضاغطة تطلب الكثير من المجهود يتبدل المشهد الفلكي ويحالفك الحظ مع انتقال الشمس الى برجك والقمر الى برج العذراء بين الاربعاء والجمعة فتعرف حياتك المهنية تطورا كبيرا وظروفا جيدة تعمل لصالحك ويفتح أمامك الفرص والأبواب فأنت إنسان ذكي ومتكلّم بارع ولبق، حاول ان تنهي اعمالك قدر المستطاع تصالح مع الاخرين انت بحاجة الى كل الدعم قبل ان ينتقل القمر الى مواجهة برجك من الميزان وانتبه ايضا من معاكسة اورانوس خاصة مواليد العشرية الاولى.

عاطفياً: وجود كوكب الحب في برجك بالاضافة الى انتقال الشمس الى برجك يجعلك تعيش فترة ناشطة جداً على الصعيد الشخصي. تتنوّع اهتماماتك، متكيّفاً ومتأقلماً مع الجديد، مستفيداً من بعض الفرص التي قد تأتي سريعاً وتبلور بعض المشاريع الشخصية والمهنية. للعازب يحيطك كوكب عطارد والزهرة بأجواء من الحب والرومانسية إذا كنت تخوض علاقة جديّة فتوقّع أن تزدهر وتصل الى الاستقرار العاطفي كخطوبة او زواج.

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