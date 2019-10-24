تنتظرك أمور استثنائية خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم تغادر فيه الشمس من برجك وتنتقل الى برج العقرب فتنتقل من مرحلة استثنائية وجيدة الى مرحلة لا بأس بها الطاقة الموجودة لا باس بها لكن سوف تلاحظ تغييرا في الاجواء وفي النفسية يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى السرطان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك فتكون التحديات بانتظارك زهق وضجر لذلك حاول ان تلعب ورقة التغاضي بسبب كثرة المسؤوليات وضيق الوقت والمشاعر السلبيّة قد تزدحم عليك المواعيد والاتصالات واللقاءات لكن سوف تستريح من الضغوطات وستكون محميا من القمر من برج الاسد الصديق يومي الاثنين والثلاثاء فتدخل فترة جميلة جدا ومثمرة على مختلف المستويات ايام تحمل آمال نجاح تقدم بشكل هائل جدا حضر نفسك الى صفحة مهمة تكون متصالح وسعيد مع نفسك تختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية او مهنية تستمتع بالاجواء الايجابية التي تحيطك كما يمدّك الحظ بالفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص وكثف مجهودك وعملك قبل وصول القمر مواجهة برجك لكن بالرغم من هذه الحظوظ والاجواء الايجابية سوف تعيش بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى العذراء ما يعني ظروفا ضاغطة توتر ونوعية وقت ضعيفة فارغة من الحظوظ فترة صعبة ومخيبة للامال ما يسبب لك التعب والقلق والمهمات الصعبة والاوقات الحرجة.اسبوع مهم رائع ومثمر نوعية الوقت دسمة حاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً.

عاطفياً: تتقدم خطوات كبيرة تحت تاثير كوكبك الاساسي الزهرة من العقرب الذي يحمل معه الانسجام والحب والرومانسية والعواطف الحارة والاجواء الواعدة بلقاءات ودية دافئة ورومنسية للعازب بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك فلا اجمل من هذه الفترة لتوضيح الالتباسات ولا افضل منها للتأكد من نوايا الحبيب فأنت تملك فرصاً ثمينة ويتوجب عليك اقتناصها

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