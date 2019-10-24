تنتظرك أمور مهمة وسعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا تتابع فيه الحظوظ من موقع جيد مع وجود الشمس في الميزان في البيت الثاني بيت المال لتنتقل الشمس يوم الاربعاء الى برج العقرب اسبوع مهم جدا بداية السبت والاحد مع وجود القمر في السرطان في مربع فلكي مع الشمس من الميزان في موقع مناسب وجيد جدا ترتاح سيكون بانتظارك دعم وتعاطف معك لتنطلق بطريقة جيدة ايام مناسبة للاجتماعات بحيث تستفيد من ظروف جيدة ومفاجئة تسعى الى العمل بحيوية كما يقدم لك القمر فرصا مهنية وشخصية كبيرة لوضع استراتيجية جديدة لاعمالك وتكون التحرّكات متنوّعة تأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لكن بالرغم من الاجواء الواعدة قد يحمل لك القمر من برج الاسد يومي الاثنين والثلاثاء اجواء راكدة مزعجة للطلاب للاعمال فوضى لا تنتهي نزاعات وأوضاعاً مرتبكة ومعقدة تجعلك تفتقر إلى حسن التنظيم وتشعر بثقل الضغوط وتتعرّض خلاله سمعتك وكفاءتك للتشويه أو لمحاولات التشكيك تفشل احياناً في تقديم نتائج جيدة، الأمر الذي يعرّضك الى المزيد من الضغوط والحملات المسيئة انتبه الى صحتك وانتبه من المحتالين ترتاح بشكل كبير ومهم من الغيوم الفلكية السوداء بين الاربعاء والجمعة وتتفاعل الامور معك فترة مهمة مع انتقال القمر الى برجك الذي يساعدك ويدعمك لتعيش اجواء احتفالية فتفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاصدقاء والاهل والاحبة وتعيش نقلة نوعية وتحركات نشيطة ومثمرة تزداد الحيوية وتحقق اهدفا كثيرة اسبوع مثمر ومناسب لتكثيف لقاءاتك وإطلالاتك فلا تختفِ عن الأنظار.

عاطفياً: تزدهر حياتك العاطفية حيث تقع في الغرام او تلتقي الحبيب على غير موعد إن تأثيرات كوكب الزهرة من العقرب الصديق تعمل على تعزيز العلاقات العائلية والعاطفية في هذه الفترة الاستثنائية للعازب سوف تعرف شعبية لا مثيل لها، وتتعرّف إلى أشخاص كثر، وتلبّي الدعوات بسعادة وفرح. تعقد صداقات مهمّة، وتتّخذ قرارات كبيرة مع الحبيب فتتغيّر حياتك، وتنتقل إلى مرحلة أخرى إلى القفص الذهبي والاستقرار.

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