بعد زيارتها لمصر.. 11 معلومة عن كاتي بيري في ذكرى ميلادها

بالتزامن مع زيارتها لمصر، تحتفل اليوم المطربة الأمريكية كاتي بيري بعيد ميلادها الـ 34، وحرصت من خلالها على زيارة واحة سيوة والعديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

ونشرت "بيري" صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وهي داخل إحدى السيارات بجوار السائق المصري الخاص بها، أثناء رحلتها لمصر، والتى ارتدت فيها "جلباب".

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن "كاتي" نقلًا عن الموقع الرسمي لها

- نشأت "كاتي" في كاليفورنيا وعاشت في كنف عائلة مسيحية حيث كان والداها قسيسين، لذلك كبرت على سماع الأغاني والموسيقى الدينية المسيحية، وفي شبابها وحياتها المهنية اهتمت بالأغاني الإنجيلية.

- أصدرت أول ألبوم يحمل اسمها "كاتي هيدسون" في عام 2001، ثم انتقلت فيما بعد إلى مدينة لوس أنجلوس كي تستطيع الغناء خارج الإطار الديني.

-اشتهرت كاتي في 2008 بفضل أغانيها المنفردة "قبلت فتاة" و"ساخن وبارد" وتسببت تلك الأغنيتين المنفردتين في إثارة الجدل لاحتوائهما على موضوعات مثيرة.

- أما عن الأغاني المنفردة "فتيات كاليفورنيا"، "حلم المراهقة"، "ألعاب نارية"، "إي تي" وأغنية "ليلة الجمعة السابقة" من ألبومها الثالث حلم المراهقة الذي يحتوي على موسيقى الديسكو قد حصلوا على المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد هوت 100، لتصبح أول ألبوم لامرأة يحصل على هذا اللقب.

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- حصلت كليبات ألبوم "كاتي" الرابع الذي أصدرته في 2013 على أعلى نسبة مشاهدة تجاوزت المليون، ثم ضمت إليه الأغنتين المنفردتين "زئير" و"حصان أسود" اللتين حصلتا على نسبة مشاهدة تخطت المليار، وبذلك أصبحت بيري أول مطربة تحصل على نسبة مشاهدة كهذه لكليباتها.

- اشتهرت بيري بملابسها المزينة بالألوان اللامعة.

- حازت بيري العديد من الجوائز ومنها جائزة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وميوزك أورد الأمريكية 5 مرات من أصل ترشيح 14 مرة.

- ضمتها مجلة فوربس لقائمة "السيدات اللاتي حصلن على مكانة عالية في الموسيقى" من عام 2011 وحتى 2015.

- باعت 37 مليون ألبوم و138 مليون أغنية منفردة في جميع أنحاء العالم وبالتالي أصبحت إحدى المغنيات اللاتي حصلن على أكثر مبيعات في كل العصور.

- أطلقت بيري العديد من منتجات العطور التي تحمل اسمها كعلامة تجارية مثل عطور "كيلر كوين"، و"ميو"، و"بو"، وعطر "ماد بوشن".

- في شهر يوليو 2012 أصدرت فيلمها الوثائقي الذي يحمل اسم "كاتي بيري: جزء مني" الذي ركز على جزء من مسيرتها الفنية، وتناول أيضا قصة انفصالها عن زوجها الممثل الإنجليزي راسل براند، كما شاركت في عدد من الأفلام.