الامارات | ضحايا الشاحنة البريطانية من جنسية واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا الشاحنة البريطانية من جنسية واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة مدينة اسكس البريطانية أن الضحايا الذين عثر على جثثهم في شاحنة قرب لندن هم جميعًا مواطنون صينيون.
والضحايا هم 31 رجلاً وثمانية نساء وشابة صغيرة كان يعتقد في البداية أن تكون في عمر المراهقة، بحسب ما قالت شرطة مدينة إسكس.
واستجوبت شرطة مقاطعة إسكس رجلا يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية، كان تم اعتقاله للاشتباه في تورطه في الجريمة
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