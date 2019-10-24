تنتظرك أمور مهمة ومختلفة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا يحمل تغييرات ونظرة مختلفة للامور نظرة نوعا ما سلبية طاقة ضعيفة غير محركة وغير فعالة بسبب انتقال الشمس لتنضم الى الكواكب عطارد والزهرة في مواجه برجك من العقرب فتتبدل المعطيات وتتزامن الاعمال بالاضافة الى وجود القمر في برج السرطان الذي يحرك الامور ضدك فتكون راكدة بطيئة ايام مخيبة للامال تحييرك وتحمل ظروف استفزازية ما يجعل الحظوظ تتراجع بحيث يكون بانتظارك مشاكل وخلافات التباسات وفضائح واتهامات ومواجهات وأوضاعاً متشابكة وافكار مشوشة ونتائج غير مرضية من اتعب ايام الاسبوع حاول ان تاخذ الامور على محمل الجد وبهدوء وابتعد عن الظروف الصعبة ولا تعقد حياتك تقوى الحظوظ وتنتعش الحماسة من جديد مع وصول القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء بحيث سيكون بانتظارك انقلاب في المعطيات لصالحك تتحمس وتتحرك الامور بشكل كبير لصالحك فيقدم لك القدر اجمل ايام الاسبوع حب نجاح انجازات تفوق فترة تفتح امامك الابواب للترفيه عن النفس والانطلاق في مرحلة جديدة ستسمح لك الظروف الفلكية الايجابية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقيات مفيدة ترتفع فرص النجاح وتقوم بخطوات مباركة يتابع الحظ طريقه بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الى العذراء الى بيت المال بالنسبة لبرجك وتبدأ التحديات التي لها علاقة بالمصاريف والقروض والديون والميزانية صفحة جديدة لها علاقة ببيت بسيارة بمكتب بعقد عمل او امتحانات اسبوع ايجابي جدا اسبوع موفق استغل الوقت الجيد لتحسن اعمالك.

عاطفيا:وجود الزهرة في العقرب في مواجهة برجك يولد في حياتك الشخصية والعائلية بعض التشويش بحيث يفرض عليك بعض الظروف المسؤوليات الكثيرة تجاه العائلة والحبيب قد تطالعك مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي للعازب تغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائماً قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة.

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