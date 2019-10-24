تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا تدخل فيه الشمس الى برج العقرب الصديق لتنضم الى الكواكب الزهرة وعطارد بالاضافة الى وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان المواجه لبرجك ما يعني انطلاقة مهمة جدا لمواليد السرطان وجود القمر في برجك يسهل عليك البدء بمسائل مهنية او اجتماعية جديدة ايام ممتازة تدعمك وتخدم مصالحك ما يجعلك ديناميكيًّا نشيطاً تمتلك قدرات كبيرة على التصرّف بمهارة تتابع الامور الجيدة مع وصول القمر الى الاسد الى البيت الثاني ما يعني شراء بيت تحديد مسار عائلي جديد استقبال لفرد تغييرات واخبار على صعيد سفر هجرة نوعية وقت مميزة تضع الحجر الاساس لمشروع جديد صفحة جديدة بانتظارك ايجابيات الجو مناسب يحمل تعاطف معك ان كان في المسائل المالية او الفواتير او الامتحانات تسير الامور بشكل سريع وسهل، سوف تسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك، كذلك سوف تتلاحق الاحداث بشكل سريع بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء يعطيك سرعة خاطر حماسة قدرة فعالية تعاون تقدم خطوات مهمة للطالب لصاحب العمل الحر للموظف حتى سيدة المنزل ستكون مرتاحة ثلاثة ايام مهمة جدا داعمة جدا حركة حلوة افكارك طلاقة تحرك الامور بقوة تطورات وعروض طارئة وخيارات متعدّدة على كافة الاصعدة اسبوع جيد جدا حركة ناشطة وبدايات جديدة الاجواء استثنائية مائية.

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة من برج العقرب المائي الصديق الانسجام والتناغم فلا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للشريك صدق مشاعرك للعازب سوف تعيش ظروفاً مناسبة جداً لتطرية الاجواء المتشنجة واقناع الحبيب بوجهة نظرك، كما باستطاعتك تبرير خطواتك ومواقفك المتشددة بنجاح

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