تنتظرك نجاحات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم نوعية الوقت مختلفة تعاطف انفراجات نجاحات تقدم والجو العام لا يزال جيد جدا مع وجود الشمس والمريخ في برج الميزان الصديق ومن ثم تنتقل الشمس الى برج العقرب لتنضم الى عطارد والزهرة في مواقع داعمة ومساعدة تقدم لك كل الربح والنجاح والمكاسب المالية والمعنوية اجواء لطيفة داعمة ومشجعة كذلك سوف تعيش يومي السبت والاحد اجواء رابحة تحت تاثير القمر من برج السرطان اي من البيت الثاني بيت المال والمكاسب يعطيك تحول ايجابي حماسة طاقة لكن انتبه من بعض المصاريف ايام مهمة جدا ضروري تهتم وتعطي افضل ما عندك من قدرات يتابع الحظ مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاثنين والثلاثاء الذي يقدم لك المزيد من الطاقة الفكرية والجسدية الحظ معك مئة بالمئة من اجمل ايام الاسبوع تكثف فرص السفر والانفتاح على تجربة جديدة و نغمة مميزة وقد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتساعدك سرعة بديهتك وقوة افكارك في الانطلاق بمشروع جديد تتغير الظروف مع انتقال القمر الى العذراء اي الى مواجهة برجك بين الاربعاء والجمعة احتمال ان تصاب بتراجع بتاخير تعب عتب حزن اجواء مختلفة لكن غير سلبية ثلاثة ايام متطلبة حاول ان تركز على امورك الخاصة وعلى متطلبات العائلة وحاول ان تستعمل لغة الحوار كي تلاقي الحلول اسبوع جيد حاول ان تستفيد منه.

عاطفياً: تعيش اسبوعا رومنسيا بامتياز تساعدك تاثيرات كوكب الحب من برج العقرب على التقارب والتودد الى الشريك والاهل والاولاد ما يجعلك تعيش ظروفا عائلية استثنائية سوف تلفت الانظار اليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة اجتماعية وتسعد باجواء مناسبة للتقارب تنير امامك الدرب لتحقق خطوة مصيرية حاسمة نحو الاستقرار.

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