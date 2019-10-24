تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تختلف الاحداث الفلكية والجو العام ابتداء من هذا الاسبوع مع انتقال الشمس الى العقرب الى مواجهة مع برجك في موقع صعب تاثيراته ثقيلة فتتغير نوعية الوقت وتختلف من ايجابية الى سلبية نوعا ما مع وجود القمر في برج السرطان في مربع مع برج الميزان يومي السبت والاحد يكون الوضع ممتاز نشيط وحيوي داعم يعطيك قوة ابداعية يساعدك في الدرس والامتحانات ويعطيك الاجوبة بسرعة وقدرة على ايجاد الحلول كما يحيطك الفلك حماسة ونشاط لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط كما يجعلك تتمتع بأفكار قوية وقدرة على المساومة ما يجعلك تدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية نقلة نوعية وتحركات نشيطة ومثمرة تزداد الحيوية وتحقق اهدفا كثيرة إنها فترة مناسبة لتكثيف لقاءاتك وإطلالاتك لكن سوف تتغير الظروف الفلكية وتدخل في مرحلة نوعا ما متطلبة متقلبة ومعاكسة تحت تاثير القمر من برج الاسد يومي الاثنين والثلاثاء فتثقل المسؤوليات وتكثر الضغوط وتجاهد للسيطرة على اعصابك كما قد تقع عليك مسؤولية مهمة او تكلف بعمل اضافي يتطلب جهدا ووقتاً اضافياً حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة استرح وحاول اعادة تقييم وضعك دون اتخاذ اي خطوة قد تندم عليها. تنقلب الامور لصالحك ويطمئن بالك مع وصول القمر الى العذراء بين الاربعاء والجمعة الذي يحمل معه طمانينة انفراجات افراح وسعادة واخبار سارة واجواء ممتازة فترة مهمة تحمل انجازات فترة مهمة وداعمة مطلوب منك تكثيف الجهود والتركيز في هذه الايام الرابحة والناجحة.

عاطفيا: باختصار الاجواء العاطفية مشوشة يسودها عدم التفاهم والاعذار والعتب والجفاء كما يتحدث وجود الزهرة في العقرب عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق انتظر حتى تتغير الاجواء لمصلحتك والتزم الصمت امام الخلافات والنزاعات للعازب تجد نفسك امام مسؤوليات كبيرة ومتطلبات كثيرة وتذمر من الحبيب فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي

قد يهمك أيضاً :