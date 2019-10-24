بالأسعار- فيلر وبوتكس وحقن دهون.. أيهما أفضل لكِ ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أثبت التقدم في مجال التجميل أنه لا شيء عاد مستحيلا، خاصة مع تطوّر التقنيات المستخدمة مؤخرًا إذا أصبح من السهل على النساء تغير ما يزعجهن في ملامحهن بسهولة، وفي وقت قياسي.

ومن أبرز التقنيات التي انتشرت بقوة الآونة الأخيرة؛ تقنية حقن البوتكس والفيلر والدهون، قد تخلط بعض النساء بينها، لذا يستعرض لكِ الخليج 365 خلال النقاط التالية قائمة بالأسعار لكل ما تريدين معرفته عن تلك التقنيات، وفقًا للأخصائي حازم علي، عضو الجمعية البريطانية للتغذية، في تصريحات لمصراوي:

أولاً: حقن البوتكس

هي مادة مستخلصة من نوع معين من البكتيريا تسمّى Clostridium botulinum، وتسمّى هذه المادة "سم البوتولنيوم"، ويقلل حقن مادة البوتكس في الجلد من ظهور التجاعيد، والعلامات التي تظهر بالجبهة ومحيك الفم، عن طريق ارتخاء العضلات بشكل كبير، ويتوافر منه 3 أنواع الهندي والماليزي بجانب الأمريكي.

ويأخذ البوتكس من يوم إلى 3 أيام ليظهر مفعوله، ويشترط أن تكون الفتاة تجاوزت العشرين عامًا، ويتراوح سعر السنتيميتر حاليًا من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، ويستمر مفعوله لمدة عام.

أما الآثار الجانبية للبوتكس تتمثل في حالة الحقن بطريقة خاطئة على يد طبيب غير متمكن، تدخل مادة البوتكس في الدم، وبالتالي يحدث تسمم، وتورم وانتفاخ العين وتفقد القدرة على فتحها، شلل مؤقت في عضلات المكان المحقون أو العضلات القريبة منه.

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ثانياً: حقن الفيلر

يستخدم في حالة فقدان الدهون من الخدود، ويترك فراغات أو بمحيط العيون والفم، ويستمر مفعوله من عام إلى عام والنصف، و قد يصل سعر الحقنة الواحدة إلى 5000 جنيه.

أما عن الآثار الجانبية للحقن ففي حالة الحقن بطريقة خاطئة على يد طبيب غير متمكن، يحدث جلطة بالدم.

ثالثًا: حقن الدهون

تعتبر من التقنيات التجميلية، إذ يتم شفط كمية من الدهون من الشخص نفسه (من منطقة البطن أو الأرداف)، ويتم استخدامها لإعادة حقنها للخدود أو الثديين بجانب الأرداف.

وتتميز هذه التقنية عن غيرها حيث لا يوجد لها أي آثار جانبية، لأن المادة التي يتم حقنها هي بالأساس جزء من الجسم، ويستمر مفعولها من ستة أشهر إلى عام، ويبلغ سعرها حوالي 3000 جنيه.