"نصيف ولا نشتي"..دليك لاختيار الملابس المناسبة لهذا الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

حالة من الطقس غير المستقر تشهدها مصر، منذ أمس وحتى الجمعة المقبل، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وغريزة في بعض المناطق، والتي أغرقت الشوارع وتسببت في إصدار قرار بتأجيل الدراسة اليوم.

وفي هذا الطقس المتقلب، نحتار يوميًا في اختيار الأزياء المناسبة، لذا نستعرض لك، الأزياء التي يفضل اعتمدها في الاجواء الممطرة للحماية من الأمراض والظهور بمظهر أنيق وعصري.

- تعد الألوان العميقة كالبيج والكافية والأخضر من أكثر الألوان التي يفضل ارتداؤها وتنسيقها في فصل الخريف وخاصة للرجل صاحب البشرة السمراء، أما الألوان الغامقة مثل الرمادي، والأخضر، والبني، والأسود، والأزرق الغامق تناسب البشرة الفاتحة.

-في هذه الأجواء يمكنك اعتماد بومبر جاكيت مصنوع من الصوف أو الدنيم مع بنطلون جينز باللون الزيتى الغامق وتيشيرت سادة باللون الرمادي.

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- ارتدى السترة العسكرية عملية ومفيدة لكونها خفيفة وتصلح للطقس المتقلب، إذ يمكن اعتمادها مع التيشرت أو القميص، وبنطلون بيج فهي من الألوان المحايدة التي تتناسب مع معظم الألوان الأخرى.

-اعتمد بليزر باللون الرمادي مع تيشرت باللون الأزرق الفاتح وبنطلون باللون الكحلي الغامق ونسقه مع حذام رفيع جلد باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

-اختار قميص باللون البيبي بلو وبنطلون قماش باللون البيج مع حذاء باللون الجملي.

-يمكنك اعتماد الترنش كوت باللون الرمادي مع تيشرت بيزك باللون الأبيض وبنطلون جينز باللون السماوي، ويمكنك أيضا اعتماده باللون الأسود مع بدلة بنفس اللون وقميص رمادي فاتح وجرفته سادة باللون الرمادي الغامق.

- يمكنك ارتداء قميص كاروهات بدرجات النبيتى مع بنطلون جينز باللون الأزرق واعتماد جاكيت خفيف.