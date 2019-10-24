كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - لطالما كان حجر الزمرد من الأحجار الكريمة الخالدة المفضلة عند صانعي المجوهرات والملوك؛ إذ يعكس لونها الأخضر لون الحياة والانتعاش، ويعبّر عن إطلالة ملوكية راقية إذا ما تم اعتماده من خلال المجوهرات في السهرات وكذلك خلال النهار.

مجوهرات فاخرة من الزمرد



لذلك، تهتم أرقى الدور العالمية للمجوهرات أن تقدم ضمن مجموعاتها تصاميم مميزة من المجوهرات المرصعة بحجر الزمرد. ولهذا الموسم، فقد أبدع مصممو المجوهرات بابتكار تصاميم خلابة ترقص الألباب وتبهر العيون عندما تنسقينها سواء مع فساتين فاخرة للسهرات أو حتى للإطلالة كأجوال.

نقدم إليك اليوم في «الخليج 365» باقة راقية ومتنوعة من المجوهرات المرصعة بحجر الزمرد لكي تختاري منها الأنسب إليك وتتألقي بها لإطلالة أنيقة وجذابة.

مجوهرات بحجر الزمرد الفاخر

سوار مرصع بحجر الزمرد من سوزان كالانSUZANNE KALAN

سوار من الذهب والزمرد الفاخر من سوزان كالان SUZANNE KALAN



اخترنا لك من علامة سوزان كالان Suzanne Kalan سواراً مصمماً يدوياً من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً ومرصعاً بأحجار الزمرد المضيئة والفاخرة.

نسقيه مع فستان سهرة باللون الأخضر أو الأسود لإطلالة مميزة ملكية.

أقراط مرصعة بحجر الزمرد من بينا غوينكا BINA GOENKA

أقراط مرصعة بحجر الزمرد من بينا غوينكا BINA GOENKA



من علامة بينا غوينكا BINA GOENKA التي تستخدم دائماً أندر المواد لابتكار تصاميمها من المجوهرات، اخترنا لك أقراطاً مميزة ذات فخامة مطلقة بشكل ثريا، من الذهب الخالص ومرصعة بالزمرد والألماس.

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قلادة مرصعة بحجر الزمرد من كارتييه Cartier

قلادة من الذهب الأبيض والزمرد من كارتييه Cartier

من علامة كارتييه Cartier الفاخرة، اخترنا قلادة بتصميم رأس عصفور من مجموعة LES OISEAUX LIBÉRÉS المميزة المصممة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس والزمرد.

أقراط مرصعة بحجر الزمرد من بولغاري Bvlgari

اقراط من الماس والزمرد من بولغاري Bvlgari



اخترنا لك من علامة بولغاري Bvlgari أقراط Briolette الطويلة والفاخرة. تم تصميمها من الذهب الأبيض وترصيعها بأحجار الألماس البراقة وحجرَي من الزمرد.

ينصحك خبراء الموضة والمجوهرات بأن تكوني دقيقة جداً مع ارتداء حجر الزمرد؛ اعتمدي مع هذا النوع من المجوهرات فساتين محايدة اللون لكي تبرزي جماليتها وإشراقها ولا تنسقي معها أي مجوهرات أخرى لكي لا تخطفي الأنظار عنها.

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