نجمات هوليوود في أزياء سهرة فاخرة استوحي أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - عندما يتعلق الأمر باختيار أزياء سهرة، فأنّ نجمات هوليوود أكثر من ينجحن في هذا الأمر، حيث إنهنّ غالبًا ما يتألقن بتصميمات مميزة تحمل طابعًا فاخرًا، وتكون مواكبة للموضة في الوقت ذاته، ومؤخرًا وفي مناسبات مسائية مختلفة رصدنا عددًا من الاطلالات الأنيقة لنجمات هوليوود في أزياء السهرة، وقد جمعناها لكِ بالصور لتستوحي بدوركِ بعض الأفكار لمناسباتكِ القادمة هذا الموسم، وإليكِ بعض الأمثلة.



جيسيكا ألبا أنيقة في اطلالة من ديور

جيسيكا البا أنيقة في فستان باللون الأزرق من ديو





جيسيكا ألبا Jessica Alba تُعتبر واحدة من أكثر نجمات هوليوود أناقةً واطلالاتها ولا سيما الرسمية منها، دائمًا ما تكون منتقاة بعناية، مثل هذه الاطلالة التي شاهدناها بها مؤخرًا والتي بدت فيها غاية في الأنوثة، وكانت عبارة عن فستان من التفتا باللون الأزرق الداكن من دون أكمام من ديور Dior، زينت خصره بحزام رفيع ونسقت معه شنطة يد صغيرة باللون الأبيض من ديور أيضًا، وحذاءً بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود.





ساره سمبايو في تصميم أنيق براق

ساره سمبايو في فستان أسود براق قصير





عارضة الأزياء ساره سمبايو Sara Sampaio تتميز بجمالها اللافت وقوامها الممشوق، واطلالاها الأنيقة التي تتألق بها في مختلف المناسبات، ومؤخرًا شاهدناها في تصميم مميز جمع بين الأناقة والعصرية، وكان عبارة عن بليزر براق باللون الأسود أكمامه مزينة بالريش، وقد نسقت من تحته تنورة قصيرة سوداء وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ.





زندايا في اطلالة أنيقة من جيفنشي

زندايا في تصميم أنيق في التوب مع البنطلون الأسود



اطلالات زندايا Zendaya دائمًا ما تكون مبتكرة وغير تقليدية، ولهذا فهي تُعتبر من أبرز أيقونات الموضة الشابات، وفي مناسبة حضرتها مؤخرًا اختارت لوك مميزًا من جيفنشي Givenchy عبارة عن توب بتصميم مميز باللونين الأسود والأبيض، نسقت معها بنطلونًا بقصة مستقيمة أسود، وأكلمت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي وأقراط ناعمة.



أزياء سهرة رسمية بأسلوب نجمات هوليوود الفاخر والمبتكر، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار لتتألقي بدوركِ في مختلف المناسبات القادمة.