أجمل إطلالات بيلا حديد في أزياء الشارع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - ما نعرفه جيدًا أنّ بيلا حديد Bella Hadid تمتلك أسلوبًا غير اعتيادي في الموضة، ولا سيما في ما يتعلق بالاطلالات الكاجوال وأزياء الشارع، وكثيرًا ما تستوحي اطلالاتها من حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، ولهذا فإننا كثيرًا ما نشهدها في تنسيقات مميزة وخارجة عن المألوف، وقد جمعنا بالصور أجمل اطلالات بيلا حديد في أزياء الشارع التي اعتمدتها مؤخرًا في مختلف المشاوير، وخلال عدد من أسابيع الموضة، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق ناعم شبابي اعتمدته بيلا حديد

نسقت بيلا حديد كارديغان أسود مع بنطلون باللون البيج





شاهدنا بيلا حديد Bella Hadid مؤخرًا في عدد من الاطلالات المميزة في أزياء الشارع، منها هذا اللوك الذي نسقت فيه بنطلونًا قماشيًّا باللون البيج، مع كارديغان ناعم باللون الأسود تركت عددًا من أزراره مفتوحةً لإضافة لمسات مميزة، وقد أكملت اللوك بحذاء من دون كعب، ومعطف سميك وقبعة شبابية من الصوف من كالفين كلاين Calvin Klein.





لوك لافت في الجينز والبليزر نسقته بيلا حديد

تنسيق عصري في الجينز والبليزر اعتمدته بيلا حديد





اطلالة أُخرى لافتة شاهدنا بها بيلا حديد Bella Hadid في أحد المشاوير الصباحية، وقد نسقت فيها بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة مع قميص وبليزر oversize باللون الزهري القوي، وأكملت الاطلالة بحذاء من الجلد بتصميم عسكري، وحقيبة كتف باللون الأسود، وزينت اللوك بقبعة بتصميم شبابي ونظارات شمسية.





اطلالة مسائية مميزة نسقتها في بيلا حديد

تنسيق مميز في الكورسيه اعتمدته بيلا حديد





تنسيق مسائي مميز اعتمدته بيلا حديد Bella Hadid وكان عبارة عن بدلة رسمية مقلمة باللون الأسود، مؤلف من بليزر وبنطلون بقصة أرجل ضيقة وكورسيه، وقد نسقت تحتها تيشرت قطنية بيضاء وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ بنقشة النمر ومجوهرات مميزة باللون الذهبي.



شاهدي أجمل اطلالات بيلا حديد في أزياء الشارع التي اعتمدتها مؤخرًا في مختلف المناسبات وفي أسابيع الموضة واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.