الشنط الشفافة هي الأفضل لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - مع اقتراب فصل الشتاء ببرودته وطقسه الجميل، تسارع السيدات بشكل مباشر إلى تبديل الخزانة من صيفية إلى شتوية، وبالطبع هذه الخطوة تتطلب الاستغناء عن الملابس الصيفية والأحذية المفتوحة أو الصنادل واستبدالها بالقطع الشتوية الدافئة والأحذية المغلقة.

ولكن ما يجب الانتباه إليه وعدم إغفاله هو أهمية تبديل قطع الاكسسوارت الصيفية لتصبح شتوية تناسب أجواء هذا الفصل، ناهيك عن أهمية متابعة آخر الصيحات العالمية لتختار السيدة منها ما يناسبها وما يجعل إطلالاتها تواكب آخر صيحات الموضة.

ولشتاء 2020 كان لا بدّ لنا من القيام بجولة على تصاميم الشنط أو حقائب اليد، لنتمكن من اختيار الأجمل منها ونقدمها لك. وعلى هذا الأساس استطاعت الشنط الشفافة بتصاميمها المتنوعة من جذب أنظارنا بشدة خاصة وأنها مثالية للإطلالات اليومية ولفصل الشتاء.

شنطة شفافة بتصميم جذاب تداخل فيها اللون الأسود من PRADA



شنط شفافة تناسب الإطلالات الكاجوال



تنوعت تصاميم الشنط الشفافة هذا الشتاء لتأتي مناسبة لمختلف الإطلالات، وقد استطاعت بعض الدور العالمية من إبهارنا بالشنط التي تليق بإطلالات الكاجول، كالحقيبة المميزة من Fendi والتي جاءت ممزوجة باللون البني من خلال استخدام الجلد البني في أعلى وأسفل الحقيبة بالإضافة إلى شعار Fendi باللون الأسود الذي زين سطحها الشفاف.

شنطة شفافة بتصميم يناسب الإطلالات الكاجوال من Fendi



أما Prada فقد قدمت شنطة شفافة تميزت بحزامها ذو اللون الأسود وشعار الماركة على وسطها باللون الأسود أيضاً، فيما استطاعت Gucci من ترك بصمة لها بالحقيبة الشفافة الصغيرة الحجم التي تداخل معها الجلد ذو اللون الزهري.



شنط شفافة تناسب الإطلالات الرسمية



اذا كنت تعتقدين أن إطلالات الرسمية لن تتناسب مع الشنط الشفافة فأنت على خطأ.

فقد قدمت دار Balmain شنطة شفافة صغرة الحجم بتصميم كلاسيكي تقليدي، زادها أناقة وكلاسيكية استخدام المعدن الفضي معها.

شنطة شفافة بتصميم كلاسيكي أنيق من Balmain



أما Valentino فقد أبهرنا بتصميم حقيبة شفافة من الخارج مع حقيبة أصغر باللون الأحمر أو الأسود من الداخل، وهذه الحقاب من Valentino نرشحها لإطلالاتك الرسمية بشكل كبير.

موديلات شنط يد نسائية موضة ربيع وصيف 2020

آخر موضة نظارات شمسية من وحي النجمات العربيات