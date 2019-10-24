موديلات عبايات ميتالك ملونة بحسب مناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - منذ ظهور صيحة الميتالك وقد لاقت إعجابًا كبيرًا من قبل الصبايا، لا سيما بموديلات العبايات، والتي ظهرت لنا بأكثر من ستايل مختلف مع كل الألوان لتناسب أذواق الفتيات المختلفة.

وقد اخترنا لكِ اليوم أجدد موديلات عبايات ميتالك ملونة ستعجبكِ بالتأكيد اعتمديها لمختلف مناسباتِك.





عبايه ميتالك نود كريمي مفتوحة لاطلالة النهار

عبايه ميتالك نود كريمي مفتوحة لاطلالة النهار



هذا الموديل من alnuqi للعبايه باللون الكريمي ذي الظهر الميتالك اللامع، مناسبة لاطلالة النهار، فيمكن أن تعتمديها بكل ثقة في مشاويركِ النهارية المختلفة، بخاصة وأنّ تصميمها من الشيفون الأبيض للجزء الأمام، سوف يجعلها تناسب أوقاتكِ المختلفة.



عبايه ميتالك مخططة لأجواء المساء الكلاسيكية

عبايه ميتالك مخططة لأجواء المساء الكلاسيكية



يمكنكِ اختيار العبايه من themodist لمناسبات الليل الكلاسيكية البسيطة، ولكنها لا تناسب كذلك حفلًا فخمًا للغاية، فهذا الموديل المخطط لامع وجذاب ويمنحكِ اطلالة لافتة في سهرات المساء المميزة، ويمكن أن تنسقيه مع حذاء ميول بكعب عالٍ، وشنطة ميني بيد معدنية.





عبايه ميتالك أزرق وأسود لكل أوقاتكِ الرسمية

عبايه ميتالك أزرق وأسود لكل أوقاتكِ الرسمية



أما هذا الموديل الرسمي الفخم من Boksha فهي تناسب كل أوقاتكِ سواء كانت بالنهار أو الليل، والتي تحتاج إلى اطلالة بها لمسة جادة قليلًا مع تصميم مترف.

ولونا الأسود مع الأزرق اللامع متناغمان بشكل كبير، يمكنكِ معهما ارتداء حجاب باللون الأبيض أو الأزرق، مع شنطة ميني باللون الأزرق، وحذاء بكعب عالٍ أسود.

Advertisements



عبايه ميتالك ناعمة لسهرات المساء المترفة



عبايه ميتالك ناعمة لسهرات المساء المترفة

الموديل من Boksha للعبايه الميتالك اللامعة، مع تطريزات الأكتاف، يمكنكِ اختيارها للحفلات المسائية الكبيرة ذات الهوية العربية، التي تحتاجين فيها لارتداء عبايه فخمة وأنيقة كهذا التصميم.

من الممكن أن تنسقيها مع الفساتين الطويلة، باللون الأبيض وحجاب أوف وايت، وكلتش نحاسي لاطلالة لافتة للأنظار.

اقرأ ايضا:

موديلات عبايات سوداء من الفاشينيستا فاطمة المازمي

صور موديلات عبايات خريف 2019 من أشهر الماركات العالمية