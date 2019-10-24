فساتين تزيدك طولاً على طريقة نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - تتميز إطلالات نانسي عجرم بالأناقة المعتمدة بشكل أساسي على البساطة، وبجانب الفساتين السوداء التي تعتمد عليها بشكل كبير في معظم حفلاتها، رصدنا لكِ فساتين رائعة والقاسم المشترك بينها أنها تساهم في إطالة القامة القصيرة.





فساتين نانسي عجرم مزينة بشق على الجانب

نانسي عجرم بفستان طويل من ايلي صعب



تعشق نانسي عجرم فساتين السهرة مستقيمة القصة والمزينة بشق طويل على الجانب يبرز طول الساقين، ومؤخرًا تألقت بتصاميم بكتف واحد One shoulder dresses من توقيع مواطنها اللبناني إيلي صعب Elie Saab، اعتمدي هذا الستايل لتطيلي قامتك.



فساتين نانسي عجرم بتنانير شفافة



تأتي الفساتين المصممة بتنانير شفافة على أول لائحة الصيحات البارزة هذا الموسم وتساعد في منح القامة مزيد من الطول، اعتمديها على غرار النجمة اللبنانية واختاري قطع باللون الأسود خاصة في حال كنت ممتلئة الجسم.



فساتين نانسي عجرم بقصة A line



ذا كنتِ من المتابعات الجيدات لحساب نانسي عجرم على إنستقرام فلابد أنكِ لاحظتي حبها للفساتين الواسعة التي تتميز بالقصة على شكل A line، أجمل القطع التي لفتتنا الفستان الأبيض الذي تألقت به كالعروس من توقيع المصمم العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika، والذي أظهرها بقامة ممشوقة.



فساتين نانسي عجرم القصيرة



تساعد فساتين السهرة القصيرة في إبراز طول الساقين وبالتالي منح من ترتديها طول أكبر، وهو أمر تدركه نانسي عجرم، لذا اختارت مؤخرًا فستان مميز بألوانه المعدنية من توقيع إيلي صعب Elie Saab.



فساتين نانسي عجرم بياقة V Neck

تعتبر الفساتين المصممة بياقة على شكل حرف V من الموديلات التي تساعد في إطالة الرقبة وبالتالي القسم العلوي من الجسم، وتألقت بها النجمة اللبنانية في أكثر من مناسبة بتوقيع إيلي صعب.



فساتين نانسي عجرم باللون البيج

نانسي عجرم بفستان من فالنتينو



ظهرت نانسي عجرم في أكثر من مناسبة بفساتين باللون البيج القريب من الجلد Nude dresses، أجملها الموديل بالأكمام الطويلة من توقيع دار فالنتينو Valentino والفستان المطرز بالكتف الواحد من جورج حبيقة Georges Hobeika، وتنصح بالأزياء بهذا اللون الناعم لأنها توحي بأن من ترتديها أكثر طولًا.

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