فساتين كم طويل للمحجبات موضة خريف وشتاء 2019 – 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - حرصت دور الأزياء العالمية على إدراج باقة من الفساتين المصممة بأكمام طويلة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 - 2020 ويستهدفوا بها زبوناتهم المحجبات.

اكتشفي جديد صيحات الموضة العالمية وأنتقي منها ما يخفي عيوب جسمك.

جاكيتات بليزر وطرق تنسيقها من وحي الفاشينيستا المحجبات



فساتين مشجرة للنحيفات

شكلت الفساتين المطبعة بالورود جانب كبير من مجموعات خريف 2019 لا سيما الموديلات التي تتألف من لوحة ألوان جريئة وداكنة والتي زينت عروض برادا Prada وبلومارين Blumarine، الجئي إليها اذا كنتِ تعانين من نحافة الجسم.



فساتين مزودة بحزام

بخلاف الفساتين المخصرة لفتنا الحضور الكبير للفساتين المزودة بأحزمة مثل الموديلات التي رصدناها لدى براندون ماكسويل Brandon Maxwell وسيلين Celine، اعتمديها اذا كنتِ تتمتعين بقوام الساعة الرملية حيث ستبرز جمال الخصر المنحوت.

طريقة ارتداء فساتين من دون أكمام للمحجبات



فساتين منفوشة للقوام الكمثري

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تملك الفساتين المنفوشة سحرًا لا يقاوم وقدمت ماركة آندرو جن Andrew GN موديل محتشم تميز بالأكمام الطويلة والأكتاف البارزة قليلًا ما يجعل منه خيارًا مثاليًا لذوات القامة على شكل الكمثرى حيث سيساهم في إخفاء منطقة الأفخاذ والأرداف الممتلئة.



فساتين مستقيمة القصة للقصيرات

هى الصيحة الأبرز على الإطلاق وبرعت أسماء شهيرة في قطاع الموضة في تقديمها بتصاميم وألوان شديدة النعومة والبساطة وفي مقدمتهم توم فورد Tom Ford وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، تبني هذه الصيحة لتحصلي على قوام ممشوق.

سرّ الأبيض والأسود في أزياء محجبات 2020



فساتين بأكمام منفوخة

بسطت سيطرتها على خشبات العروض العالمية وتفننت ماركات كثيرة في تقديمها بموديلات مبتكرة وفي بعض الأحيان بسيطة مثل القطع التي جلبناها لكِ من مجموعات Iceberg وكلوي Chloé ويساعدك هذا التصميم في إخفاء الذراعين النحيفين أو الممتلئين.

ملابس محجبات للقصيرات على غرار الفاشينيستا سمر البرشا