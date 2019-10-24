تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنيا: اسبوع مهم جدا مع انتقال الشمس يوم الاربعاء الى برج العقرب فتنتهي المواجهة التي رافقتك ثلاثين يوما مع وجود الشمس والكواكب في مواجهة برجك من الميزان لكن سوف تعيش ضغوطا مضاعفة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في السرطان في مربع مع الشمس من الميزان ضغوط شخصية مهنية وعائلية نوعية الوقت متطلبة على كافة الاصعدة والظروف خالية فارغة من الحظوظ مخيبة للامال تكثر المتطلبات والمعاكسات والظروف الغير المناسبة والصعبة والعراقيل والتعب وتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، كما ان رؤيتك للأمور ليست واضحة تماماً فقد تخسر فرصة عمل مطروحة او تهدد عملك الحالي كن حذرا جدا وهادئا ومرنا بالهدوء والدبلوماسية تتحلحل الامور لكن بعد العواصف الفلكية والتقلبات سوف تتحسن الامور بشكل كبير يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الاسد الناري الصديق تقوى الحظوظ وترتفع المعنويات فتكون ايام مناسبة لاجتماعات مهنية تجعلك تلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة والانطلاقة سريعة جدا تهتم باستعادة موقعك وتتحمس لبدء تنفيذ مشروع طال انتظاره كذلك سوف تتضاعف النجاحات بشكل لافت بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي وانتقال الشمس الى العقرب الصديق ويتحدث الفلك عن اخبار سارة وانفراجات كثيرة و فترة استجمام وارتياح على كافة الاصعدة لذلك نظم وقتك واشتغل على الامور المعقدة وانهي كل الاعمال المتراكمة وكل المعاملات الصعبة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج العقرب الصديق الى جانب الشمس وعطارد ولا تزال الحظوظ العاطفية والعائلية الواعدة والرومنسية بانتظارك سوف تفرح لانفراج كبير وتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف للعازب قد تتخذ قرارات مصيرية هذا الاسبوع.

قد يهمك أيضاً :