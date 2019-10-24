طليق بوسي يهاجمها من جديد: "فكرت تتخلص مني"

ما زالت الخلافات قائمة بين المطربة بوسي وطليقها فطين سعيد، حيث ذكر الأخير أن طليقته عادة ما تتهمه بالخيانة، رغم أنها دبرت مكيدة للتخلص منه.

وفي لقاء أجراه فطين، مع برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا سينما"، نفى الاتهامات التي أطلقتها "بوسي" بأنه كان يخونها أثناء فترة زواجهما، مضيفًا: "اللي عندها هي بطلعه فيا.. بدليل أنها أول حاجة فكرت فيها أنها تتخلص مني لبسوني جناية حطولي سلاح وذخيرة ومخدرات تحت السرير".

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وكانت قوات الأمن ألقت القبض في سبتمبر الماضي، على المطربة الشعبية بوسي في منزلها بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

الخلافات المتبادلة بين بوسي وفطين ترجع منذ سنوات، حينما أعلنت "بوسي" بأنها كشفت خيانة فطين وضبطته في المنزل بصحبة إحدى الراقصات لتقيم بعدها دعوى خلع ضده، وبعدها جرى اتهام "فطين" في قضية حيازة سلاح ناري داخل منزله وقضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر.

واتهم فطين، بوسي، بالتسبب في سجنه، عبر مكيدة دبرتها له، وبعدها أقام عددا من القضايا ضدها يتهمها بتحرير شيكات دون رصيد تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه، في نوفمبر عام 2018.