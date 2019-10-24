تحذير هام للأمهات.. الأسبرين خطر على صحة أطفالك

حذرت إيرينا يارتسيفا طبيبة روسية متخصصة بالطب العلاجي، من أن الأسبرين له أثار جانبية ضارة ويشكل خطرا كبيرا على صحة الأطفال دون سن الـ12، في جميع الحالات المرضية سواء كانت إنفلونزا أو غيرها.

وأوضحت الطبيبة أنه في حالة الجمع بين العدوى الفيروسية وحمض الصفصاف الأسبرين"، قد يصاب الطفل بمتلازمة راي، والتي نتتج عن تلف الكبد، مشيرة إلى أن لا أحد يتوقع أن هذا ممكن أن يحدث مع الطفل، لذلك لا يفكروا بضرورة فحص الكبد فورا، مشددة على أن هذه المضاعافات مميته.

واستنكرت الطبيبة ما يتداوله البعض بأن الأسبرين يخفض من متلازمة مخلفات الكحول، مؤكدة أن الأسبرين يزيد من التأثير السام للكحول.

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جدير بالذكر أن علماء جامعة ليدز البريطانية، كانوا أجروا دراسة علمية خضع لها أكثر من 700 مريض من 53 مستشفى في بريطانيا، وأضهر الكشف بالمنظار الذين خضعوا له على احتمال إصابتهم بسرطان الأمعاء.

وأعلن الباحثون في نوفمبر 2018، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، أن المرضى الذين تناولوا الأسبيرين ساعدهم على تخفيض عدد الأورام الحميدة (البوليب) بنسبة 22%.