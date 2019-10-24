10آلاف جنيه.. سعر حذاء منى زكي في ممر المشاهير

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار إليها أثناء حضورها المؤتمر الصحفي لافتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي في الإمارات، والذي انعقد منذ أيام.

وشاركت منى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورها أثناء تواجدها على ممر المشاهير، وكانت مرتدية فستان قصير باللون الأسود، خالٍ من أي نقوشات أو رسوم.

Advertisements

وارتدت "منى" مع الفستان الأنيق حذاءً من اللون الفسفوري وهو من ماركة SAINT LAURENT، وبلغ سعرها 575 يورو، أي ما يقارب الـ10 آلاف جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي للشركة منتجة الحذاء.

ولم تبالغ الفنانة منى زكي في وضع مستحضرات التجميل أو ارتداء الإكسسوارات، فقط اكتفت بلمسات بسيطة وانسدال خصلات من شعرها على كفتيها.

وهو أثار إعجاب الكثير من متابعيها والفنانين، منهم الفنانة أسما شريف منير التي علقت قائلة: "فخورين بيكي"، والفنانة أروى جودة التي هنأتها.